"Отходы" кондиционеров могут давать до 513 МВт*ч энергии в год: что для этого нужно

Исследования показало, что вертикальные ветряные турбины могут генерировать электроэнергию, используя "искусственный" ветер.

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Команда исследователей из Мадридского университета дистанционного обучения в Испании выяснили, что системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) могут производить до 513 МВт*ч чистой электроэнергии в год. Об этом пишет портал Interesting Engineering.

Согласно исследованию, для установки на системах HVAC идеально подойдут небольшие вертикальные ветряные генераторы номинальной мощностью 9 кВт. Технологию протестировали в центре обработки данных в Колумбии, где есть три охладителя Liebert HPC-M, каждый из которых оснащен восемью вентиляторами EC-FAN. Эти вентиляторы обеспечивают постоянный вертикальный поток воздуха для охлаждения компьютерного оборудования объекта.

Ученые исследовали потенциал "исскуственного ветра" Фото: interestingengineering.com

Тестирование показало, что шесть турбин, установленных на двух охладителях, способны вырабатывать в общей сложности 513,82 МВт*ч в год. При этом годовая выработка каждой турбины составляет 85,64 МВт*ч.

Команда подчитала, что 16 вентиляторов охладителей, потребляют общей сложности 336,39 МВт*ч в год. При этом они могут вырабатывать 467,6 МВт*ч чистой электроэнергии с учетом 9-процентных потерь из-за незапланированных простоев и технического обслуживания. Этот излишек энергии в размере 131,2 МВт*ч можно передать в сеть или использовать для других потребностей в центре обработки данных.

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Как отмечают исследователи, есть множество небольших ветровых турбин с горизонтальной и вертикальной осью, но постоянное направление ветра, наблюдаемое от оборудования охладителя, в сочетании с турбулентностью окружающей среды показывают, что с использованием "искусственного" ветра от HVAC лучше справятся турбины с вертикальной осью.

Напомним, самая первая крупная морская ветряная электростанция в США Vineyard Wind 1 должна обеспечить электроэнергией более 400 000 домов, а также сократить выбросы углекислого газа более чем 1,6 млн т в год.

Также сообщалось, что немецкая компания Gicon из Дрездена строит фундамент крупнейшей в мире ветряной турбины с лопастями длиной более 100 метров. Благодаря такой высоте башни можно будет вырабатывать на 40% больше чистой энергии.