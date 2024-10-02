Создана ветряная электростанция для производства энергии будущего: хватит на тысячелетия

Проект использует турбины Haliade-X компании General Electric, которые являются самыми мощными в мире — каждая способна вырабатывать 13 МВт энергии.

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Самая первая крупная морская ветряная электростанция в США, Vineyard Wind 1 должна обеспечить электроэнергией более 400 000 домов, а также сократить выбросы углекислого газа более чем 1,6 млн т в год. Об этом пишет издание ecoticias.com.

Станция оснащена 62-я современными турбинам Haliade-X, имеющими общую мощность 806 МВт, что в 25 раз превышает объем предыдущих проектов по использованию морской ветряной энергии в США. В проект инвестировали 3 млрд долларов с тем, чтобы в итоге сократить выбросы углекислого газа, а также сэкономить на генерировании энергии в размере 3,7 млрд долларов для жителей Новой Англии.

Логистический и технологический масштаб инициативы Vineyard Wind столь же впечатляет. Проект использует турбины Haliade-X компании General Electric, которые являются самыми мощными в мире — каждая способна вырабатывать 13 МВт энергии. С этими турбинами один оборот может обеспечивать дом электроэнергией в течение всего дня, что подчеркивает эффективность и компетентность используемой технологии.

Альянсы с международными компаниями в области инжиниринга и передачи энергии также подчеркивают масштаб инициативы. Итальянской Prysmian Group было поручено разместить 134 км высоковольтных подводных кабелей, которые соединят ветряную электростанцию ​​с энергосистемой страны. Southwire, американская компания, изготовила и смонтировала наземные кабели в Северной Каролине, а Windar Renovables предоставила основания для турбин, создав сотни рабочих мест на своем заводе в Испании. Завершение строительства Vineyard Wind 1, а также ожидаемая эксплуатация являются решающим моментом для морской ветроэнергетики в США.

Положительное влияние ветряной электростанции заключается в снижении выбросов углерода, а также в предоставлении не только надежной, но и чистой энергии Массачусетсу, демонстрирует потенциал морской ветроэнергетики для изменения энергетического ландшафта страны. Достижения Vineyard Wind 1, возможно, станут образцом для будущих крупных инициатив по всему миру, говорится в материале.

Ранее мы писали, что самая высокая ветряная турбина в мире получит лопасти 100 м и башню высотой около 400 м. Благодаря такой высоте башни можно вырабатывать на 40% больше чистой энергии.