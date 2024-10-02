Створено вітряну електростанцію для виробництва енергії майбутнього: вистачить на тисячоліття

Проєкт використовує турбіни Haliade-X компанії General Electric, які є найпотужнішими у світі — кожна здатна виробляти 13 МВт енергії.

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Найперша велика морська вітряна електростанція в США, Vineyard Wind 1, має забезпечити електроенергією понад 400 000 будинків, а також скоротити викиди вуглекислого газу на понад 1,6 млн т на рік. Про це пише видання ecoticias.com.

Станція оснащена 62-ма сучасними турбінами Haliade-X, що мають загальну потужність 806 МВт, що в 25 разів перевищує обсяг попередніх проєктів з використання морської вітряної енергії в США. У проєкт інвестували 3 млрд доларів для того, щоб у підсумку скоротити викиди вуглекислого газу, а також заощадити на генеруванні енергії в розмірі 3,7 млрд доларів для жителів Нової Англії.

Логістичний і технологічний масштаб ініціативи Vineyard Wind настільки ж вражає. Проєкт використовує турбіни Haliade-X компанії General Electric, які є найпотужнішими у світі — кожна здатна виробляти 13 МВт енергії. З цими турбінами один оберт може забезпечувати будинок електроенергією протягом усього дня, що підкреслює ефективність і компетентність використовуваної технології.

Альянси з міжнародними компаніями в галузі інжинірингу та передачі енергії також підкреслюють масштаб ініціативи. Італійській Prysmian Group було доручено розмістити 134 км високовольтних підводних кабелів, які з'єднають вітряну електростанцію з енергосистемою країни. Southwire, американська компанія, виготовила і змонтувала наземні кабелі в Північній Кароліні, а Windar Renovables надала підстави для турбін, створивши сотні робочих місць на своєму заводі в Іспанії. Завершення будівництва Vineyard Wind 1, а також очікувана експлуатація є вирішальним моментом для морської вітроенергетики в США.

Позитивний вплив вітряної електростанції полягає у зниженні викидів вуглецю, а також у наданні не лише надійної, а й чистої енергії Массачусетсу, що демонструє потенціал морської вітроенергетики для зміни енергетичного ландшафту країни. Досягнення Vineyard Wind 1, можливо, стануть зразком для майбутніх великих ініціатив по всьому світу, йдеться в матеріалі.

Раніше ми писали, що найвища вітряна турбіна у світі отримає лопаті 100 м і вежу заввишки близько 400 м. Завдяки такій висоті вежі можна виробляти на 40% більше чистої енергії.