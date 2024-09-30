Найвища вітряна турбіна у світі отримає лопаті у 100 м і вежу заввишки близько 400 м

Завдяки такій висоті вежі можна виробляти на 40% більше чистої енергії.

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Компанія Gicon із Дрездена (Німеччина) будує фундамент найбільшої у світі вітряної турбіни з лопатями довжиною понад 100 метрів. Про це пише Heise.

У землі Бранденбург було закладено перший камінь у фундамент найбільшої у світі вітряної турбіни. Висота її вежі становитиме 364 метри. Йохан Гроссманн, засновник Gicon, заявив, що на цій висоті вітер не тільки має вищі середні значення, а й ширший розподіл, що призводить до значно більшої кількості годин повного навантаження для установки. Завдяки такій висоті вежі можна виробляти на 40% більше чистої енергії. Це призводить до збільшення вироблення електроенергії вдвічі за того самого діаметра ротора.

Установку можна порівняти з морськими турбінами. Однак, оскільки вона будується на суші, витрати на будівництво та обслуговування значно нижчі, що позитивно впливає на рентабельність. У майбутньому висотна вітряна турбіна може також використовуватися для освоєння так званих регіонів із тихим вітром, де раніше було невигідно економічно застосовувати турбіни.

Конструкція величезних вітряних турбін ґрунтується на ідеї лейпцизького інженера Хорста Бендікса. У розробленій системі він замінив класичну вежу на триногу, що складається з вертикальної колони і двох опорних колон, і розмістив генератори на землі. Вітряна енергія спрямовується вниз до цих генераторів через ремінну систему.

Однак Gicon розмістила генератори не біля основи вежі, а нагорі маточини, всупереч ідеям Бендікса. Замість трьох ніжок їх чотири. Конструкція з внутрішньою та зовнішньою вежею є абсолютно новою. Це дає змогу висувати вітряк, прикріплений до внутрішньої рухомої частини, на висоту до 300 метрів.

Раніше ми писали, що знайдено спосіб підвищити ефективність вітряка на 200%. Горизонтально-осьові вітряні турбіни мають показник вібрації на 77% нижче, ніж трилопатеві аналоги.