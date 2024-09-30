Самая высокая ветряная турбина в мире получит лопасти 100 м и башню высотой около 400 м

Благодаря такой высоте башни можно вырабатывать на 40% больше чистой энергии.

Related video

Компания Gicon из Дрездена (Германия) строит фундамент крупнейшей в мире ветряной турбины с лопастями длиной более 100 метров. Об этом пишет Heise.

В земле Бранденбург был заложен первый камень в фундамент крупнейшей в мире ветряной турбины. Высота ее башни составит 364 метра. Йохан Гроссманн, основатель Gicon, заявил, что на этой высоте ветер не только имеет более высокие средние значения, но и более широкое распределение, что приводит к значительно большему количеству часов полной нагрузки для установки. Благодаря такой высоте башни можно вырабатывать на 40% больше чистой энергии. Это приводит к увеличению выработки электроэнергии вдвое при том же диаметре ротора.

Установку можно сравнить с морскими турбинами. Однако, поскольку она строится на суше, затраты на строительство и обслуживание значительно ниже, что положительно влияет на рентабельность. В будущем высотная ветряная турбина может также использоваться для освоения так называемых регионов с тихим ветром, где ранее было невыгодно экономически применять турбины.

Конструкция огромных ветряных турбин основана на идее лейпцигского инженера Хорста Бендикса. В разработанной системе он заменил классическую башню на треногу, состоящую из вертикальной колонны и двух опорных колонн, и разместил генераторы на земле. Ветряная энергия направляется вниз к этим генераторам через ременную систему.

Однако Gicon разместила генераторы не у основания башни, а наверху ступицы, вопреки идеям Бендикса. Вместо трех ножек их четыре. Конструкция с внутренней и внешней башней является совершенно новой. Это позволяет выдвигать ветряк, прикрепленный к внутренней подвижной части, на высоту до 300 метров.

Ранее мы писали, что найден способ повысить эффективность ветряка на 200%. Горизонтально-осевые ветряные турбины имеют показатель вибрации на 77% ниже, чем трехлопастные аналоги.