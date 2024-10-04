Три тонны "футуристической" энергии в день: новый проект обеспечит светом и теплом одновременно

Ожидается, что инициатива SoHyCal позволит производить столько водорода, чтобы можно было запитать около 210 000 или 30 000 автобусов в год.

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В США инициатива по производству водорода SoHyCal стала победителем премии "Проект когенерации года 2024", присуждаемой "Альянсом по комбинированному теплу и электроэнергии". Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что проект SoHyCal предусматривает получение водорода путем электролиза, который полностью обеспечивается за счет возобновляемых источников энергии. На данный момент компания использует в качестве топлива биогаз, однако на следующих этапах планирует перейти на солнечную энергию.

"Сочетание инновационной технологии электролиза H2B2 делает SoHyCal первопроходцем в этом направлении", — отмечают в издании.

По данным портала, сейчас проект генерирует до одной тонны водорода в день. Ожидается, что ко второму кварталу 2025 года SoHyCal будет генерировать в общей сложности три тонны водорода ежедневно. Этого достаточно, чтобы запитать около 210 000 автомобилей или 30 000 городских автобусов в год.

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Важной составляющей проекта SoHyCal является технология когенерации. Биогазовый двигатель, используемый в этой инициативе, способен производить электроэнергию и тепло одновременно, что позволяет эффективнее использовать ресурсы.

Как отмечают в издании, инициатива SoHyCal является инновационным достижением в области возобновляемой энергии Калифорнии. Сочетание возобновляемого водорода и когенерации может стать образцом для будущих энергетических проектов.

Напомним, немецкая компания RWE реализует инициативу по производству зеленого водорода мощностью 300 МВт на электростанции в Лингене. В рамках третей фазы этого проекта компании Sunfire и Bilfinger вводят в эксплуатацию новый электролизный завод на 100 МВт.

Также сообщалось, что в Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию.