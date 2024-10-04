Три тонни "футуристичної" енергії на день: новий проєкт забезпечить світлом і теплом одночасно

Очікується, що ініціатива SoHyCal дасть змогу виробляти стільки водню, щоб можна було живити близько 210 000 або 30 000 автобусів на рік.

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У США ініціатива з виробництва водню SoHyCal стала переможцем премії "Проєкт когенерації року 2024", яку присуджує "Альянс із комбінованого тепла та електроенергії". Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що проєкт SoHyCal передбачає отримання водню шляхом електролізу, який повністю забезпечується за рахунок поновлюваних джерел енергії. Наразі компанія використовує як паливо біогаз, проте на наступних етапах планує перейти на сонячну енергію.

"Поєднання інноваційної технології електролізу H2B2 робить SoHyCal першопрохідцем у цьому напрямі", — зазначають у виданні.

За даними порталу, зараз проєкт генерує до однієї тонни водню на день. Очікується, що до другого кварталу 2025 року SoHyCal генеруватиме загалом три тонни водню щодня. Цього достатньо, щоб живити близько 210 000 автомобілів або 30 000 міських автобусів на рік.

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Важливою складовою проєкту SoHyCal є технологія когенерації. Біогазовий двигун, який використовується в цій ініціативі, здатний виробляти електроенергію і тепло одночасно, що дає змогу ефективніше використовувати ресурси.

Як зазначають у виданні, ініціатива SoHyCal є інноваційним досягненням у галузі відновлюваної енергії Каліфорнії. Поєднання відновлюваного водню та когенерації може стати зразком для майбутніх енергетичних проєктів.

Нагадаємо, німецька компанія RWE реалізує ініціативу з виробництва зеленого водню потужністю 300 МВт на електростанції в Лінгені. У межах третьої фази цього проєкту компанії Sunfire і Bilfinger вводять в експлуатацію новий електролізний завод на 100 МВт.

Також повідомлялося, що в Європі планують побудувати трубопровід HM2ed, який транспортуватиме зелений водень з Іспанії та Португалії в Центральну Європу через Францію.