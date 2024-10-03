"Скарб" на морському дні: знайдено джерела, здатні генерувати чисту енергію 24/7

За даними дослідників, під водою є приблизно 65 000 квадратних кілометрів, на яких можна добувати геотермальну енергію.

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Згідно з дослідженнями компанії CGG, значна кількість геотермальних ресурсів залягає під морським дном, особливо поблизу активних кордонів тектонічних плит. Про це пише Ecoticias.

У виданні зазначають, що геотермальна енергія є чистим і надійним ресурсом, який може змінити ландшафт міжнародної енергетики. На відміну від сонячної та вітрової енергії, які залежать від погоди, геотермальні джерела стабільно генерують електрику, що робить їх найкращим рішенням для задоволення зростаючого попиту на енергію.

Останні дослідження CGG показують, що на морському дні є зони, багаті вулканічною активністю, які можуть забезпечити виробництво чистої енергії 24/7. Йдеться про приблизно 65 000 квадратних кілометрів, причому найкращий потенціал закладено в міжнародних водах. У виданні називають ці джерела "найбільшим скарбом в історії".

Щоб визначити ідеальні місця розташування геотермальних свердловин, CGG використовує прогресивні методи візуалізації, а також методи геологічної інтерпретації, розроблені на основі машинного навчання. Ці технології дають змогу знизити екологічні наслідки буріння свердловин.

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У статті також йдеться про те, що використання морських геотермальних джерел дає змогу не тільки генерувати чисту енергію, а й виробляти чисту воду шляхом конденсації пари, а також виробництво водню з навколишнього середовища шляхом електролізу. Таким чином свердловини можуть дати додаткові фінансові доходи і підвищити безпеку продовольства і води в деяких регіонах.

"Ми твердо віримо, що геотермальна енергія як ресурс базового навантаження відіграватиме більшу роль у майбутньому енергетичному балансі", — заявив виконавчий віцепрезидент з геонаук у CGG Пітер Вайтінг.

Нагадаємо, раніше CGG запропонувала технологію використання геотермальної енергії на великих морських глибинах. Йшлося про встановлення геотермальної станції в Північному морі, де, як повідомляється, є геологічні тріщини і магматичні породи, які можуть генерувати енергію протягом 20 млн років.

Зі свого боку американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station, а також розширила межі буріння за високих температур, успішно пробуривши свердловини з температурою вище 220°C.