Енергетика нового покоління: у США досягли рекордного виробництва енергії "із землі"

Геотермальні свердловини можуть задовольнити всебільший попит у чистій енергії, стверджують в енергетичній компанії Fervo.

Related video

Американська компанія Fervo Energy заявила, що досягла рекордних показників продуктивності геотермальної свердловини на Cape Station, а також розширила межі буріння за високих температур, успішно пробуривши свердловини з температурою вище 220°C. Про це пише Business Wire.

Повідомляється, що минулого року Fervo пробурила 15 свердловин на Cape Station. Згідно із заявою компанії, під час 30-денного випробування їй вдалося досягти максимальної витрати 107 кг/с за високої температури, що дало змогу виробляти понад 10 МВт електроенергії.

"У той час, коли цілодобова чиста енергія вкрай необхідна, Fervo показала, що геотермальна галузь готова задовольнити цю потребу за допомогою енергетичних проєктів, які можуть бути запущені в експлуатацію в цьому десятилітті", — заявив генеральний директор і співзасновник Fervo Тім Латімер.

Важливо

Вирішують низку проблем: у США вкривають річку "островами", що генерують чисту енергію

У виданні також зазначають, що раніше Fervo також заявила про скорочення часу буріння геотермальних свердловин на 70%, порівняно з минулим роком. Крім того, компанії вдалося досягти прогресу в бурінні за високих температур. Найвища температура пласта, досягнута на сьогоднішній день, перевищила 220° C.

Очікується, що Cape Station потужністю 400 МВт почне постачати електроенергію в мережу 2026 року і буде повністю введена в експлуатацію до 2028 року.

"Досягнення, про які сьогодні оголошує Fervo, підтверджують, що геотермальна енергетика наступного покоління перебуває на порозі комерційного успіху", — сказав перший заступник помічника секретаря Управління з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії Міністерства енергетики США.

Нагадаємо, на території США виявили сотні потенційних джерел геотермальної енергії, яка видобувається із земної кори, є повністю відновлюваною і не забруднює повітря. Вона також має перевагу перед сонячною та вітровою, оскільки її виробництво не залежить від коливань погоди.

Крім того, французька компанія Compagnie Générale de Géophysique-Veritas запропонувала технологію використання геотермальної енергії на великих морських глибинах для вилучення тепла, яке виділяється між тектонічними плитами.