Знайдено джерело, яке зможе генерувати енергію 20 млн років, але є складнощі
Очікується, що крім чистої енергії нова технологія дасть змогу отримувати зелений водень, аміак і прісну воду.
Французька компанія Compagnie Générale de Géophysique-Veritas (CGG) запропонувала технологію використання геотермальної енергії на великих морських глибинах для вилучення тепла, яке виділяється між тектонічними плитами. Про це пише ECOticias.
Як зазначають у виданні, отримання електроенергії з надр вулкана, вимагає дуже специфічного набору умов. Нинішні технології дають змогу здійснювати безпечне буріння лише на малій кількості з усіх наявних вулканів.
Зі свого боку CGG пропонує встановити геотермальну станцію в Північному морі, де, як повідомляється, є геологічні тріщини та магматичні породи, які можуть генерувати енергію протягом 20 млн років, витягуючи лише 0,1% від наявного тепла, за умови дешевшого устаткування та стабільніших поставок.
Компанія планує використовувати 20-кілометрову свердловину, спроєктовану стартапом Массачусетського технологічного інституту. Процеси перетворення тепла в електрику в поєднанні з газами, що виділяються в процесі виробництва, повинні дати зелений водень і аміак. Крім того, цей метод дасть змогу отримувати прісну воду.
У виданні підкреслили, що наразі технологія перебуває на стадії розробки. Щоб зрозуміти, чи буде вона втілюватися в життя, потрібно провести низку досліджень і техніко-економічних обґрунтувань.
Нагадаємо, на території США виявили сотні потенційних геотермальних свердловин, з яких американці скоро зможуть отримувати електроенергію.
Також повідомлялося, що у США мають намір запустити геотермальний "гібридний" проєкт, у якому використовуватиметься сонячна енергія.