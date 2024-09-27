Найден источник, который сможет генерировать энергию 20 млн лет, но есть сложности

Ожидается, что кроме чистой энергии новая технология позволит получать зеленый водород, аммиак и пресную воду.

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Французская компания Compagnie Générale de Géophysique-Veritas (CGG) предложила технологию использования геотермальной энергии на больших морских глубинах для извлечения тепла, которое выделяется между тектоническими плитами. Об этом пишет ECOticias.

Как отмечают в издании, получение электроэнергии из недр вулкана, требует очень специфического набора условий. Нынешние технологии позволяют осуществлять безопасное бурение лишь на малом количестве из всех существующих вулканов.

В свою очередь CGG предлагает установить геотермальную станцию в Северном море, где, как сообщается, есть геологические трещины и магматические породы, которые могут генерировать энергию в течение 20 млн лет, извлекая всего 0,1% от существующего тепла, при более дешевом оборудовании и стабильных поставках.

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Компания планирует использовать 20-километровую скважину, спроектированную стартапом Массачусетского технологического института. Процессы преобразования тепла в электричество в сочетании с газами, выделяемыми в процессе производства, должны дать зеленый водород и аммиак. Кроме того, этот метод позволит получать пресную воду.

В издании подчеркнули, что на данный момент технология находится в стадии разработки. Чтобы понять, будет ли она воплощаться в жизнь, потребуется провести ряд исследований и технико-экономических обоснований.

Напомним, на территории США обнаружили сотни потенциальных геотермальных скважин, из которых американцы скоро смогут получать электроэнергию.

Также сообщалось, что в США собираются запустить геотермальный "гибридный" проект, в котором будет использоваться солнечная энергия.