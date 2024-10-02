Энергетика нового поколения: в США достигли рекордного производства энергии "из земли"

Геотермальные скважины могут удовлетворить растущий спрос в чистой энергии, утверждают в энергетической компании Fervo.

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Американская компания Fervo Energy заявила, что достигла рекордных показателей производительности геотермальной скважины на Cape Station, а также расширила границы бурения при высоких температурах, успешно пробурив скважины с температурой выше 220°C. Об этом пишет Business Wire.

Сообщается, что в прошлом году Fervo пробурила 15 скважин на Cape Station. Согласно заявлению компании, в ходе 30-дневного испытания ей удалось достичь максимального расхода 107 кг/с при высокой температуре, что позволило вырабатывать более 10 МВт электроэнергии.

"В то время, когда круглосуточная чистая энергия крайне необходима, Fervo показала, что геотермальная отрасль готова удовлетворить эту потребность с помощью энергетических проектов, которые могут быть запущены в эксплуатацию в этом десятилетии", — заявил генеральный директор и соучредитель Fervo Тим Латимер.

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В издании также отмечают, что ранее Fervo также заявила о сокращении времени бурения геотермальных скважин на 70%, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, компании удалось достичь прогресса в бурении при высоких температурах. Самая высокая температура пласта, достигнутая на сегодняшний день, превысила 220° C.

Ожидается что Cape Station мощностью 400 МВт начнет поставлять электроэнергию в сеть в 2026 году и будет полностью введена в эксплуатацию к 2028 году.

"Достижения, о которых сегодня объявляет Fervo, подтверждают, что геотермальная энергетика следующего поколения находится на пороге коммерческого успеха", — сказал первый заместитель помощника секретаря Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики США.

Напомним, на территории США обнаружили сотни потенциальных источников геотермальной энергии, которая извлекается из земной коры, полностью возобновляема и не загрязняет воздух. Она также имеет преимущество перед солнечной и ветровой, так ее производство не зависит от колебаний погоды.

Кроме того, французская компания Compagnie Générale de Géophysique-Veritas предложила технологию использования геотермальной энергии на больших морских глубинах для извлечения тепла, которое выделяется между тектоническими плитами.