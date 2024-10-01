Решают ряд проблем: в США покрывают реку "островами", генерирующими чистую энергию
Ожидается, что плавучие солнечные панели не только будут давать зеленую энергию, но также улучшат качество воды и сохранят земельные участки для сельского хозяйства.
В Калифорнии (США) запустили проект по установке солнечных панелей над каналом Дельта-Мендота в долине Сан-Хоакин, реализуя инновационный подход к возобновляемой энергии. Об этом пишет портал ECOticias.
Сообщается, что плавучие солнечные панели не только будут производить чистую энергию, но и уменьшат испарение воды, которое является серьезной проблемой для штата. Кроме того, панели затеняют часть водоема, снижая температуру воды и уменьшая рост водорослей. Это улучшает качество воды и снижает необходимость в химической обработке в водохранилищах и каналах.
Преимуществом проекта также является то, что он не конкурирует с сельскохозяйственными угодьями, в отличие от обычных солнечных электростанций, которые занимают большие площади земли. Разветвленная сеть каналов Калифорнии дает возможность производить возобновляемую энергию, сохраняя землю для застройки или сельского хозяйства.
В статье также упоминается финансовый потенциал нового проекта, так как солнечные панели на воде снижают затраты, связанные с испарением воды. Более того, проект соответствует более масштабным целям штата по декарбонизации энергосистемы и переходу на возобновляемые источники энергии. Успех плавучих солнечных панелей в Калифорнии может поощрить аналогичные проекты в других штатах.
"Этот проект является революционной инициативой, которая обеспечивает производство чистой энергии и сохранение воды, а также продуктивное использование земли. Как пионер Калифорнии в области модернизации возобновляемой энергии, этот проект может послужить примером", — отметили в издании.
Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.
Также сообщалось, что итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, который может работать в экстремальных условиях.