Решают ряд проблем: в США покрывают реку "островами", генерирующими чистую энергию

Ожидается, что плавучие солнечные панели не только будут давать зеленую энергию, но также улучшат качество воды и сохранят земельные участки для сельского хозяйства.

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В Калифорнии (США) запустили проект по установке солнечных панелей над каналом Дельта-Мендота в долине Сан-Хоакин, реализуя инновационный подход к возобновляемой энергии. Об этом пишет портал ECOticias.

Сообщается, что плавучие солнечные панели не только будут производить чистую энергию, но и уменьшат испарение воды, которое является серьезной проблемой для штата. Кроме того, панели затеняют часть водоема, снижая температуру воды и уменьшая рост водорослей. Это улучшает качество воды и снижает необходимость в химической обработке в водохранилищах и каналах.

Преимуществом проекта также является то, что он не конкурирует с сельскохозяйственными угодьями, в отличие от обычных солнечных электростанций, которые занимают большие площади земли. Разветвленная сеть каналов Калифорнии дает возможность производить возобновляемую энергию, сохраняя землю для застройки или сельского хозяйства.

Важно

Солнечные панели заставят плавать в воде, чтобы приносить больше энергии мощностью 5 МВт

В статье также упоминается финансовый потенциал нового проекта, так как солнечные панели на воде снижают затраты, связанные с испарением воды. Более того, проект соответствует более масштабным целям штата по декарбонизации энергосистемы и переходу на возобновляемые источники энергии. Успех плавучих солнечных панелей в Калифорнии может поощрить аналогичные проекты в других штатах.

"Этот проект является революционной инициативой, которая обеспечивает производство чистой энергии и сохранение воды, а также продуктивное использование земли. Как пионер Калифорнии в области модернизации возобновляемой энергии, этот проект может послужить примером", — отметили в издании.

Напомним, новое исследование китайского Института мировых ресурсов показало, что установка солнечных панелей над рыбоводческими фермами может помочь увеличить урожаи морепродуктов на 50%.

Также сообщалось, что итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, который может работать в экстремальных условиях.