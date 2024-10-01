Вирішують низку проблем: у США вкривають річку "островами", що генерують чисту енергію

Очікується, що плавучі сонячні панелі не тільки даватимуть зелену енергію, а й покращать якість води та збережуть земельні ділянки для сільського господарства.

Related video

У Каліфорнії (США) запустили проєкт зі встановлення сонячних панелей над каналом Дельта-Мендота в долині Сан-Хоакін, реалізуючи інноваційний підхід до відновлюваної енергії. Про це пише портал ECOticias.

Повідомляється, що плавучі сонячні панелі не тільки вироблятимуть чисту енергію, а й зменшать випаровування води, яке є серйозною проблемою для штату. Крім того, панелі затінюють частину водойми, знижуючи температуру води і зменшуючи ріст водоростей. Це покращує якість води і знижує необхідність у хімічній обробці у водосховищах і каналах.

Перевагою проєкту також є те, що він не конкурує з сільськогосподарськими угіддями, на відміну від звичайних сонячних електростанцій, які займають великі площі землі. Розгалужена мережа каналів Каліфорнії дає можливість виробляти поновлювану енергію, зберігаючи землю для забудови або сільського господарства.

Важливо

Сонячні панелі змусять плавати у воді, щоб приносити більше енергії потужністю 5 МВт

У статті також згадується фінансовий потенціал нового проекту, оскільки сонячні панелі на воді знижують витрати, пов'язані з випаровуванням води. Ба більше, проєкт відповідає масштабнішим цілям штату з декарбонізації енергосистеми і переходу на поновлювані джерела енергії. Успіх плавучих сонячних панелей у Каліфорнії може заохотити аналогічні проєкти в інших штатах.

"Цей проєкт є революційною ініціативою, яка забезпечує виробництво чистої енергії та збереження води, а також продуктивне використання землі. Як піонер Каліфорнії в галузі модернізації відновлюваної енергії, цей проєкт може послужити прикладом", — зазначили у виданні.

Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.

Також повідомлялося, що італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, який може працювати в екстремальних умовах.