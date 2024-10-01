Вирішують низку проблем: у США вкривають річку "островами", що генерують чисту енергію
Очікується, що плавучі сонячні панелі не тільки даватимуть зелену енергію, а й покращать якість води та збережуть земельні ділянки для сільського господарства.
У Каліфорнії (США) запустили проєкт зі встановлення сонячних панелей над каналом Дельта-Мендота в долині Сан-Хоакін, реалізуючи інноваційний підхід до відновлюваної енергії. Про це пише портал ECOticias.
Повідомляється, що плавучі сонячні панелі не тільки вироблятимуть чисту енергію, а й зменшать випаровування води, яке є серйозною проблемою для штату. Крім того, панелі затінюють частину водойми, знижуючи температуру води і зменшуючи ріст водоростей. Це покращує якість води і знижує необхідність у хімічній обробці у водосховищах і каналах.
Перевагою проєкту також є те, що він не конкурує з сільськогосподарськими угіддями, на відміну від звичайних сонячних електростанцій, які займають великі площі землі. Розгалужена мережа каналів Каліфорнії дає можливість виробляти поновлювану енергію, зберігаючи землю для забудови або сільського господарства.
У статті також згадується фінансовий потенціал нового проекту, оскільки сонячні панелі на воді знижують витрати, пов'язані з випаровуванням води. Ба більше, проєкт відповідає масштабнішим цілям штату з декарбонізації енергосистеми і переходу на поновлювані джерела енергії. Успіх плавучих сонячних панелей у Каліфорнії може заохотити аналогічні проєкти в інших штатах.
"Цей проєкт є революційною ініціативою, яка забезпечує виробництво чистої енергії та збереження води, а також продуктивне використання землі. Як піонер Каліфорнії в галузі модернізації відновлюваної енергії, цей проєкт може послужити прикладом", — зазначили у виданні.
Нагадаємо, нове дослідження китайського Інституту світових ресурсів показало, що встановлення сонячних панелей над рибницькими фермами може допомогти збільшити врожаї морепродуктів на 50%.
Також повідомлялося, що італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, який може працювати в екстремальних умовах.