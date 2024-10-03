"Сокровище" на морском дне: найдены источники, способные генерировать чистую энергию 24/7

По данным исследователей, под водой есть примерно 65 000 квадратных километров, на которых можно добывать геотермальную энергию.

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Согласно исследованиям компании CGG, значительное количество геотермальных ресурсов залегает под морским дном, особенно вблизи активных границ тектонических плит. Об этом пишет Ecoticias.

В издании отмечают, что геотермальная энергия является чистым и надежным ресурсом, который может изменить ландшафт международной энергетики. В отличие от солнечной и ветровой энергии, которые зависят от погоды, геотермальные источники стабильно генерируют электричество, что делает их лучшим решением для удовлетворения растущего спроса на энергию.

Последние исследования CGG показывают, что на морском дне есть зоны, богатые вулканической активностью, которые могут обеспечить производство чистой энергии 24/7. Речь идет о примерно 65 000 квадратных километрах, причем наилучший потенциал заложен в международных водах. В издании называют эти источники "величайшим сокровищем в истории".

Чтобы определить идеальные места расположения геотермальных скважин, CGG использует прогрессивные методы визуализации, а также методы геологической интерпретации, разработанные на основе машинного обучения. Эти технологии позволяют снизить экологические последствия бурения скважин.

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В статье также говорится, что использования морских геотермальных источников позволяет не только генерировать чистую энергию, но и производить чистую воду путем конденсации пара, а также производство водорода из окружающей среды путем электролиза. Таким образом скважины могут дать дополнительные финансовые доходы и повысить безопасность продовольствия и воды в некоторых регионах.

"Мы твердо верим, что геотермальная энергия как ресурс базовой нагрузки будет играть большую роль в будущем энергетическом балансе", — заявил исполнительный вице-президент по геонаукам в CGG Питер Уайтинг.

Напомним, ранее CGG предложила технологию использования геотермальной энергии на больших морских глубинах. Речь шла об установке геотермальной станции в Северном море, где, как сообщается, есть геологические трещины и магматические породы, которые могут генерировать энергию в течение 20 млн лет.

В свою очередь американская компания Fervo Energy заявила, что достигла рекордных показателей производительности геотермальной скважины на Cape Station, а также расширила границы бурения при высоких температурах, успешно пробурив скважины с температурой выше 220°C.