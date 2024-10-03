В Германии запускают "мощнейший в истории генератор": как его будут использовать

Ожидается что новый электролизный завод будет производить до двух тонн водорода в час, обеспечивая местную промышленность чистой энергией.

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Немецкая компания RWE реализует инициативу по производству зеленого водорода мощностью 300 МВт на электростанции в Лингене. В рамках третей фазы этого проекта компании Sunfire и Bilfinger вводят в эксплуатацию новый электролизный завод на 100 МВт, пишет портал ECOticias.

Сообщается, что щелочной электролизер от Sunfire мощностью 100 МВт расширит общие возможности этой инициативы. Установка будет включать в себя 10 щелочных модулей под давлением, способных генерировать 10 МВт экологического водорода.

Как отмечают в издании, щелочной электролизер Sunfire станет основой инициативы RWE под названием GET H2 Nukleus. Цель данного проекта — обеспечение промышленных потребителей экологически чистым водородом.

Новый электролизный завод планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Ожидается, что он будет производить до двух тонн водорода в час, удовлетворяя существенную долю энергетических потребностей промышленности в стране. Авторы статьи называют проект "мощнейшим в истории генератором".

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В свою очередь компания Bilfinger, которая является лидером в области промышленного производства, будет заниматься внедрением технологии электролиза в существующую инфраструктуру RWE. В частности, речь идет о разработке, поставке, а также установке вспомогательных систем, таких как очистка воды и водорода, компрессия, а также технологии управления.

По словам гендиректора Bilfinger Томаса Шульца, новый электролизный завод в Лингене является "основополагающим элементом" в переходе энергетических систем Германии на более эффективные и экологичные технологии.

Напомним, проект Hydrogen City в США также претендует на статус самого крупного предприятия по генерированию зеленого водорода. Запланированное производство зеленого водорода составит 280 000 т в год и 1 млн т зеленого аммиака в год для экспорта.

Ранее сообщалось, что в Европе планируют построить трубопровод HM2ed, который будет транспортировать зеленый водород из Испании и Португалии в Центральную Европу через Францию