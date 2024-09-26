Hydrogen City: США повергли всех в шок, добывая самое большое количество водорода в мире

Запланированное производство зеленого водорода составит 280 000 т в год и 1 млн т зеленого аммиака в год для экспорта.

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Проект Hydrogen City (США) призван стать самым крупномасштабным предприятием по генерированию зеленого водорода. Он будет также включать систему хранения и транспортировки на соляном куполе Пейдрас-Пинтас в Южном Техасе, пишет ecoticias.com.

За реализацию проекта будут отвечать компании GHI и Inpex Corporatio. Запланированное производство зеленого водорода составит 280 000 т в год и 1 млн т зеленого аммиака в год для экспорта. План заключается в покупке электроэнергии из сети ERCOT в часы пониженной нагрузки в качестве дополнения к возобновляемым источникам энергии — ветряной и солнечной.

Зеленый водород, произведенный в Hydrogen City, будет использоваться для создания зеленого аммиака. Проект нацелен на удовлетворение растущего азиатского спроса на чистое топливо и точно соответствует цели японского METI по ​​увеличению доли возобновляемого аммиака до 30 млн т к 2050 году.

Влияние Hydrogen City можно рассматривать как шанс, который изменит облик производства энергии в Америке в ближайшем будущем. Таким образом, проект может сыграть значительную роль в устранении углерода с помощью зеленого водорода в транспортной, электроэнергетической и производственной отраслях.

Производимый зеленый аммиак затем может использоваться в качестве более чистой версии регулярно производимого аммиака, который производится с использованием ископаемого топлива сегодня. Это также может помочь сократить выбросы парниковых газов и способствовать преобразованию существующих энергетических систем для будущей зеленой энергии.

Предполагается, что проект будет генерировать до 60 ГВт зеленого водорода, что сделает его, возможно, одним из крупнейших в мире, если его масштабировать. Таким образом, подобно Henry Hub как хранилищу природного газа, соляное хранилище в Piedras Pintas Salt Dome может в долгосрочной перспективе вместить до 6 ТВт*ч энергии.

Ожидается, что строительство Hydrogen City начнется в 2026 году, а коммерческое производство — в 2029 году. Последующие этапы будут включены по мере увеличения спроса, что позволит увеличить объемы производства. Однако, благодаря масштабу проекта и эффективному использованию инновационных решений по хранению, его можно считать одним из важнейших проектов по стимулированию зеленого водорода.

Ранее мы сообщали, что ученые добывают водород из мусора, производя 30 000 т в год. Hyundai построила первое в мире предприятие, которое производит 500 кг водорода в день, используя 60 т пищевых отходов, а также перерабатывающее 130 000 т пластиковых отходов для добычи 24 000 т водорода.