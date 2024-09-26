Hydrogen City: США шокували всіх, добуваючи найбільшу кількість водню у світі

Заплановане виробництво зеленого водню становитиме 280 000 т на рік і 1 млн т зеленого аміаку на рік для експорту.

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Проєкт Hydrogen City (США) покликаний стати найбільшим великомасштабним підприємством із генерування зеленого водню. Він також включатиме систему зберігання і транспортування на соляному куполі Пейдрас-Пінтас у Південному Техасі, пише ecoticias.com.

За реалізацію проєкту відповідатимуть компанії GHI та Inpex Corporatio. Заплановане виробництво зеленого водню становитиме 280 000 т на рік і 1 млн т зеленого аміаку на рік для експорту. План полягає в купівлі електроенергії з мережі ERCOT у години зниженого навантаження як доповнення до поновлюваних джерел енергії — вітряної та сонячної.

Зелений водень, вироблений у Hydrogen City, використовуватимуть для створення зеленого аміаку. Проєкт націлений на задоволення зростаючого азіатського попиту на чисте паливо і точно відповідає меті японського METI щодо збільшення частки поновлюваного аміаку до 30 млн т до 2050 року.

Вплив Hydrogen City можна розглядати як шанс, який змінить вигляд виробництва енергії в Америці в найближчому майбутньому. Таким чином, проєкт може зіграти значну роль в усуненні вуглецю за допомогою зеленого водню в транспортній, електроенергетичній та виробничій галузях.

Вироблений зелений аміак потім може використовуватися як чистіша версія регулярно виробленого аміаку, який виробляється з використанням викопного палива сьогодні. Це також може допомогти скоротити викиди парникових газів і сприяти перетворенню наявних енергетичних систем для майбутньої зеленої енергії.

Передбачається, що проєкт генеруватиме до 60 ГВт зеленого водню, що зробить його, можливо, одним із найбільших у світі, якщо його масштабувати. Таким чином, подібно до Henry Hub як сховища природного газу, соляне сховище в Piedras Pintas Salt Dome може в довгостроковій перспективі вмістити до 6 ТВт*год енергії.

Очікується, що будівництво Hydrogen City розпочнеться у 2026 році, а комерційне виробництво — у 2029 році. Наступні етапи будуть включені в міру збільшення попиту, що дасть змогу збільшити обсяги виробництва. Однак, завдяки масштабу проєкту та ефективному використанню інноваційних рішень зі зберігання, його можна вважати одним із найважливіших проєктів зі стимулювання зеленого водню.

Раніше ми повідомляли, що вчені добувають водень зі сміття, виробляючи 30 000 т на рік. Hyundai побудувала перше у світі підприємство, яке виробляє 500 кг водню на день, використовуючи 60 т харчових відходів, а також переробляє 130 000 т пластикових відходів для видобутку 24 000 т водню.