"Відходи" кондиціонерів можуть давати до 513 МВт*год енергії на рік: що для цього потрібно

Дослідження показало, що вертикальні вітряні турбіни можуть генерувати електроенергію, використовуючи "штучний" вітер.

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Команда дослідників з Мадридського університету дистанційного навчання в Іспанії з'ясували, що системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) можуть виробляти до 513 МВт*год чистої електроенергії на рік. Про це пише портал Interesting Engineering.

Згідно з дослідженням, для встановлення на системах HVAC ідеально підійдуть невеликі вертикальні вітряні генератори номінальною потужністю 9 кВт. Технологію протестували в центрі обробки даних у Колумбії, де є три охолоджувачі Liebert HPC-M, кожен з яких оснащений вісьмома вентиляторами EC-FAN. Ці вентилятори забезпечують постійний вертикальний потік повітря для охолодження комп'ютерного обладнання об'єкта.

Учені дослідили потенціал "штучного вітру" Фото: interestingengineering.com

Тестування показало, що шість турбін, встановлених на двох охолоджувачах, здатні виробляти загалом 513,82 МВт*год на рік. При цьому річне вироблення кожної турбіни становить 85,64 МВт*год.

Команда підрахувала, що 16 вентиляторів охолоджувачів, споживають загалом 336,39 МВт*год на рік. При цьому вони можуть виробляти 467,6 МВт*год чистої електроенергії з урахуванням 9-відсоткових втрат через незаплановані простої і технічне обслуговування. Цей надлишок енергії в розмірі 131,2 МВт*год можна передати в мережу або використовувати для інших потреб у центрі обробки даних.

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Як зазначають дослідники, є безліч невеликих вітрових турбін з горизонтальною і вертикальною віссю, але постійний напрямок вітру, який спостерігається від обладнання охолоджувача, у поєднанні з турбулентністю довкілля показують, що з використанням "штучного" вітру від HVAC краще впораються турбіни з вертикальною віссю.

Нагадаємо, найперша велика морська вітряна електростанція у США Vineyard Wind 1 має забезпечити електроенергією понад 400 000 будинків, а також скоротити викиди вуглекислого газу на понад 1,6 млн т на рік.

Також повідомлялося, що німецька компанія Gicon із Дрездена будує фундамент найбільшої у світі вітряної турбіни з лопатями довжиною понад 100 метрів. Завдяки такій висоті вежі можна буде виробляти на 40% більше чистої енергії.