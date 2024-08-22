ТЭЦ могут производить энергию из отходов: Украина перенимает опыт Словении

В Киеве планируют создать две ТЭЦ, которые будут генерировать тепло и электроэнергию, используя отходы, сообщили в КГГА.

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Делегация из Киевской городской государственной администрации (КГГА) посетила с рабочим визитом Словению, где ознакомилась с работой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), использующей отходы для генерации тепла и электроэнергии. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По словам чиновника, теплоэлектроцентраль работает на топливной фракции отходов. Ее тепловая мощность составляет 16 мВт, производство электроэнергии — 2 мВт. Расположена она в Целе — третьем по величине городе Словении с населением около 40 тысяч человек. ТЭЦ фактически обеспечивает потребности не только городской общины, но и городов-сателлитов.

Как отмечает Петр Пантелеев, для крупных городов подобные ТЭЦ решают сразу две проблемы — дефицит энергии и проблему накопления мусора. К примеру, в Словении технологическое сочетание ТЭЦ с предприятием механико-биологической переработки позволяет рационально утилизировать около 80 тысяч тонн мусора в год.

ТЭЦ в городе Целе Фото: КГГА

"Такую практику широко используют в европейских городах, и стремимся применять мы", — отметили в КГГА.

Петр Пантелеев подчеркнул, что концепция энергетической устойчивости Киева, в частности, предусматривает создание двух ТЭЦ на разных берегах Днепра, которые будут работать на комбинированном топливе и использовать высококалорийные фракции отходов.

"Мы обязаны использовать все пути и возможности, которые позволят производить энергию", — заявил чиновник.

Напомним, американский изобретатель Дэниел Кэрис создал устройство Carismatic Generator, способное превращать любые пластиковые отходы в энергию. Этот генератор может стать альтернативным источником чистой энергии.

Также сообщалось, что исследователи из Циндаоского института биоэнергетики и биотехнологий переработали кремний из старых солнечных панелей и использовали его для изготовления литий-ионных батарей, производительность которых оказалась на высоком уровне.