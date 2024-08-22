ТЕЦ можуть виробляти енергію з відходів: Україна переймає досвід Словенії

У Києві планують створити дві ТЕЦ, які генеруватимуть тепло та електроенергію, використовуючи відходи, повідомили в КМДА.

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Делегація з Київської міської державної адміністрації (КМДА) відвідала з робочим візитом Словенію, де ознайомилася з роботою теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що використовує відходи для генерації тепла та електроенергії. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За словами чиновника, теплоелектроцентраль працює на паливній фракції відходів. Її теплова потужність становить 16 мВт, виробництво електроенергії — 2 мВт. Розташована вона в Целе — третьому за величиною місті Словенії з населенням приблизно 40 тисяч осіб. ТЕЦ фактично забезпечує потреби не тільки міської громади, а й міст-сателітів.

Як зазначає Петро Пантелєєв, для великих міст подібні ТЕЦ вирішують одразу дві проблеми — дефіцит енергії та проблему накопичення сміття. Приміром, у Словенії технологічне поєднання ТЕЦ з підприємством механіко-біологічної переробки дає змогу раціонально утилізувати приблизно 80 тисяч тонн сміття на рік.

ТЕЦ у місті Целе Фото: КГГА

"Таку практику широко використовують у європейських містах, і прагнемо застосовувати ми", — зазначили в КМДА.

Петро Пантелеєв наголосив, що концепція енергетичної стійкості Києва, зокрема, передбачає створення двох ТЕЦ на різних берегах Дніпра, що працюватимуть на комбінованому паливі та використовуватимуть висококалорійні фракції відходів.

"Ми зобов'язані використовувати всі шляхи і можливості, які дадуть змогу виробляти енергію", — заявив чиновник.

Нагадаємо, американський винахідник Деніел Керіс створив пристрій Carismatic Generator, здатний перетворювати будь-які пластикові відходи на енергію. Цей генератор може стати альтернативним джерелом чистої енергії.

Також повідомлялося, що дослідники з Циндаоського інституту біоенергетики та біотехнологій переробили кремній зі старих сонячних панелей і використовували його для виготовлення літій-іонних батарей, продуктивність яких виявилася на високому рівні.