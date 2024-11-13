"Покрытый отходами" участок стал источником "зеленой" энергии: что придумали в США

В штате Мэн вывезли 4000 тонн отходов, оставленных заводом по переработке плат CGA, построив на его месте солнечную станцию.

Американская компания Nautilus Solar Energy заявила о запуске проекта солнечной электростанции Sanford CGA Community Solar Project мощностью 7 МВт на рекультивационной площадке в Сэнфорде, штат Мэн. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что электростанцию построили на земле, где когда-то располагалась компания по переработке плат CGA. В 1990-х годах компания покинула эту территорию, оставив после себя отходы плат, шины, металлы, резину, пластик, бетон и многое другое.

"Участок был покрыт экологическими отходами и доставлял неудобства окружающим. Возможность вывезти 4000 тонн отходов и начать начальные работы по строительству солнечной станции улучшила состояние всего района", — отметила директор по планированию Sanford Бет Делла Валле.

По данным портала, процесс очистки обошелся в 1,4 миллиона долларов. После рекультивации участка весной 2023 года стартовало строительство солнечной электростанции. Теперь она располагается на территории бывшего предприятия по переработке отходов и прилегающей территории.

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Sanford CGA Community Solar Project будет обслуживать 960 абонентов на территории коммунальной сети Central Maine Power. Проект состоит из 40 инверторов от Chint Power Systems и более 12 000 модулей JA Solar на одноосных трекерах от Nextracker.

"Этот проект не только помогает штату Мэн достичь своих амбициозных целей в области возобновляемой энергии, но и обеспечивает ощутимую экономию для жителей и предприятий, которые в противном случае не имели бы доступа к солнечной энергии", — заявила вице-президент по структурированию компании Nautilus Solar.

Напомним, в США завод Covanta Michigan Waste-to-Energy ежегодно сжигает неопасные бытовые отходы в объеме 350 000 т и производит 68 МВт электроэнергии, обеспечивая электроэнергией около 800 000 домов.

Также сообщалось, что Исследователи Королевского технологического института (RMIT) в сотрудничестве с Рижским техническим университетом в Латвии разработали способ получения статического электричества из движения и ветра, используя отходы полистирола.