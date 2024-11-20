Забезпечить не тільки енергією: вітряна станція отримала незвичайну функцію (відео)

У Нідерландах уперше об'єднали ферму з вирощування морських водоростей із вітряними турбінами, розташованими у відкритому морі.

У Північному морі введено в експлуатацію першу у світі ферма з вирощування морських водоростей промислового масштабу на морській вітряній електростанції Hollandse Kust Zuid (HKZ). Про це повідомила нідерландська некомерційна організація North Sea Farmers (NSF).

Північно-морська ферма 1

Повідомляється, що North Sea Farm 1 розташована між вітряними турбінами приблизно за 18 кілометрів від узбережжя Схевенінгена в Північному морі. Вона охоплює п'ять гектарів і націлена на тестування і поліпшення технології вирощування морських водоростей. Дослідження також спрямовані на підтвердження потенціалу поглинання вуглецю фермами з вирощування морських водоростей.

Очікується, що в перший рік ферма вироблятиме щонайменше 6000 кілограмів морських водоростей, які можна буде використати для створення широкого спектра продукції, включно з одягом, продуктами харчування та товарами для здоров'я. У NSF вважають, що проєкт може послужити зразком для вирощування морських водоростей у відкритому морі по всьому світу.

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Керівник відділу секторів аквакультури та морського просторового планування Європейської комісії Фелікс Лайнеманн зазначив, що вирощування морських водоростей у відкритому морі може сприяти досягненню цілей ЄС щодо декарбонізації, нульового забруднення, збереження та відновлення біорізноманіття, захисту екосистем і розвитку екологічних послуг.

"Якщо вирощування морських водоростей розшириться і займе всю площу, яку займають вітряні електростанції, що, як очікують, до 2040 року становитиме приблизно 1 мільйон гектарів, це дасть змогу щорічно вловлювати й запобігати викидам мільйонів тонн CO2", — додав керівний директор NSF Іф Брауерс.

Ферма і наукові дослідження на вітряній станції фінансуються фондом Right Now Climate Fund компанії Amazon. Компанія виділила на створення North Sea Farm 1 і рік досліджень 1,5 млн євро.

Нагадаємо, у Китайській провінції Фуцзянь будують стійку до тайфунів морську сонячну електростанцію Dongshan Xingchen, яку планують об'єднати з рибною фермою.

Своєю чергою Компанія EMM Consulting у співпраці з агропромисловою групою Elders Rural Services провела дослідження, яке засвідчило, що вівці, які пасуться на території сонячних електростанцій, можуть давати якіснішу вовну, ніж вівці, які випасаються на традиційних сільськогосподарських угіддях.