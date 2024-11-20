Обеспечит не только энергией: ветряная станция получила необычную функцию (видео)

В Нидерландах впервые объединили ферму по выращиванию морских водорослей с ветряными турбинами, расположенными в открытом море.

В Северном море введена в эксплуатацию первая в мире ферма по выращиванию морских водорослей промышленного масштаба на морской ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid (HKZ). Об этом сообщила нидерландская некоммерческая организация North Sea Farmers (NSF).

North Sea Farm 1

Сообщается, что North Sea Farm 1 расположена между ветряными турбинами примерно в 18 километрах от побережья Схевенингена в Северном море. Она охватывает пять гектаров и нацелена на тестирование и улучшение технологии выращивания морских водорослей. Исследования также направлены на подтверждение потенциала поглощения углерода фермами по выращиванию морских водорослей.

Ожидается, что в первый год ферма будет производить не менее 6000 килограммов морских водорослей, которые могут быть использованы для создания широкого спектра продукции, включая одежду, продукты питания и товары для здоровья. В NSF считают, что проект может послужить образцом для выращивания морских водорослей в открытом море по всему миру.

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Руководитель отдела секторов аквакультуры и морского пространственного планирования Европейской комиссии Феликс Лайнеманн отметил, что выращивание морских водорослей в открытом море может способствовать достижению целей ЕС по декарбонизации, нулевому загрязнению, сохранению и восстановлению биоразнообразия, защите экосистем и развитию экологических услуг.

"Если выращивание морских водорослей расширится и займет всю площадь, занимаемую ветряными электростанциями, которая, как ожидается, к 2040 году составит около 1 миллиона гектаров, это позволит ежегодно улавливать и предотвращать выбросы миллионов тонн CO2", — добавил управляющий директор NSF Иф Брауэрс.

Ферма и научные исследования на ветряной станции финансируются фондом Right Now Climate Fund компании Amazon. Компания выделила на создание North Sea Farm 1 и год исследований 1,5 млн евро.

Напомним, в Китайской провинции Фуцзянь строят устойчивую к тайфунам морскую солнечную электростанцию Dongshan Xingchen, которую планируют объединить с рыбной фермой.

В свою очередь Компания EMM Consulting в сотрудничестве с агропромышленной группой Elders Rural Services провела исследование, которое показало, что овцы, пасущиеся на территории солнечных электростанций, могут давать более качественную шерсть, чем овцы, выпасаемые на традиционных сельскохозяйственных угодьях.