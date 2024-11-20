Обеспечит не только энергией: ветряная станция получила необычную функцию (видео)
В Нидерландах впервые объединили ферму по выращиванию морских водорослей с ветряными турбинами, расположенными в открытом море.
В Северном море введена в эксплуатацию первая в мире ферма по выращиванию морских водорослей промышленного масштаба на морской ветряной электростанции Hollandse Kust Zuid (HKZ). Об этом сообщила нидерландская некоммерческая организация North Sea Farmers (NSF).
Сообщается, что North Sea Farm 1 расположена между ветряными турбинами примерно в 18 километрах от побережья Схевенингена в Северном море. Она охватывает пять гектаров и нацелена на тестирование и улучшение технологии выращивания морских водорослей. Исследования также направлены на подтверждение потенциала поглощения углерода фермами по выращиванию морских водорослей.
Ожидается, что в первый год ферма будет производить не менее 6000 килограммов морских водорослей, которые могут быть использованы для создания широкого спектра продукции, включая одежду, продукты питания и товары для здоровья. В NSF считают, что проект может послужить образцом для выращивания морских водорослей в открытом море по всему миру.Важно
Руководитель отдела секторов аквакультуры и морского пространственного планирования Европейской комиссии Феликс Лайнеманн отметил, что выращивание морских водорослей в открытом море может способствовать достижению целей ЕС по декарбонизации, нулевому загрязнению, сохранению и восстановлению биоразнообразия, защите экосистем и развитию экологических услуг.
"Если выращивание морских водорослей расширится и займет всю площадь, занимаемую ветряными электростанциями, которая, как ожидается, к 2040 году составит около 1 миллиона гектаров, это позволит ежегодно улавливать и предотвращать выбросы миллионов тонн CO2", — добавил управляющий директор NSF Иф Брауэрс.
Ферма и научные исследования на ветряной станции финансируются фондом Right Now Climate Fund компании Amazon. Компания выделила на создание North Sea Farm 1 и год исследований 1,5 млн евро.
Напомним, в Китайской провинции Фуцзянь строят устойчивую к тайфунам морскую солнечную электростанцию Dongshan Xingchen, которую планируют объединить с рыбной фермой.
В свою очередь Компания EMM Consulting в сотрудничестве с агропромышленной группой Elders Rural Services провела исследование, которое показало, что овцы, пасущиеся на территории солнечных электростанций, могут давать более качественную шерсть, чем овцы, выпасаемые на традиционных сельскохозяйственных угодьях.