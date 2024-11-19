"Чистая" энергия из канализации: сточные воды могут принести неожиданную пользу (видео)

Нова технология позволяет использовать тепло из сточных вод, чтобы нагревать чистую воду в душах, кранах, а также стиральных и посудомоечных машинах.

Канадская компания Markham District Energy реализует в городе Маркхэм, провинция Онтарио, масштабный проект по переработке отходов, в рамках которого тепло сточных вод используется в качестве возобновляемого источника энергии. Об этом пишет портал The Cool Down.

В Маркхэме будут извлекать тепловую энергию из сточных вод

Сообщается, что инновационная система от Markham District Energy является крупнейшим в мире проектом по передаче тепловой энергии из сточных вод. Извлечь выгоду из этой технологии могут и предприятия, и жилые дома.

"Есть один объект инфраструктуры, который был построен здесь 25 лет назад, — магистраль сточных вод в районе Йорка. Он был здесь все это время. Энергия всегда текла по этой канализационной магистрали", — отметил Брюс Андер из Markham District Energy.

По данным Water Canada, процесс передачи энергии сточных вод очень прост. Тепловой насос используется для извлечения и передачи тепла сточных вод в поток чистой воды, нагревая ее. Технология гарантирует, что грязная вода не вступит в контакт с очищенной водой, поэтому нагретую таким способом воду можно использовать в душах, стиральных машинах, посудомоечных машинах и радиаторах.

Принцип работы системы передачи энергии сточных вод Фото: SHARC

Система передачи энергии сточных вод работает так же, как и геотермальные тепловые насосы, помогая снизить затраты на отопление и охлаждение, но без дорогостоящего и разрушительного рытья глубоких котлованов под зданиями. Она полагается на тепло, получаемое из уже построенных неглубоких подземных систем труб.

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В издании подчеркнули, что канадцы производят около 12,7 триллиона литров сточных вод каждый день, большая часть которых нагревается. Использование тепловой энергии из сточных вод снижает спрос на природный газ и может устранить около 60,3 млн тонн парниковых газов, вызывающих потепление планеты, в год, что эквивалентно удалению с дорог 18,6 млн автомобилей.

Напомним, финский стартап Polar Night Energy строит в муниципалитете Порнайнен систему хранения тепловой энергии на 100 МВт*ч, которая в качестве среды хранения использует дробленый тальковый камень, являющийся побочным продуктом производства каминов.

В свою очередь исследователи Королевского технологического института в сотрудничестве с Рижским техническим университетом в Латвии разработали способ получения статического электричества из движения и ветра, используя отходы полистирола.