"Чиста" енергія з каналізації: стічні води можуть принести несподівану користь (відео)

Нова технологія дає змогу використовувати тепло зі стічних вод, щоб нагрівати чисту воду в душах, кранах, а також пральних і посудомийних машинах.

Канадська компанія Markham District Energy реалізує в місті Маркхем, провінція Онтаріо, масштабний проєкт із перероблення відходів, у рамках якого тепло стічних вод використовують як поновлюване джерело енергії. Про це пише портал The Cool Down.

У Маркхемі видобуватимуть теплову енергію зі стічних вод

Повідомляється, що інноваційна система від Markham District Energy є найбільшим у світі проєктом з передачі теплової енергії зі стічних вод. Отримати вигоду з цієї технології можуть і підприємства, і житлові будинки.

"Є один об'єкт інфраструктури, який був побудований тут 25 років тому, — магістраль стічних вод у районі Йорка. Він був тут увесь цей час. Енергія завжди текла цією каналізаційною магістраллю", — зазначив Брюс Андер із Markham District Energy.

За даними Water Canada, процес передачі енергії стічних вод дуже простий. Тепловий насос використовується для вилучення і передачі тепла стічних вод у потік чистої води, нагріваючи її. Технологія гарантує, що брудна вода не вступить у контакт з очищеною водою, тому нагріту таким способом воду можна використовувати в душах, пральних машинах, посудомийних машинах і радіаторах.

Принцип роботи системи передачі енергії стічних вод Фото: SHARC

Система передачі енергії стічних вод працює так само, як і геотермальні теплові насоси, допомагаючи знизити витрати на опалення та охолодження, але без дорогого і руйнівного риття глибоких котлованів під будівлями. Вона покладається на тепло, що отримується з уже побудованих неглибоких підземних систем труб.

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У виданні наголосили, що канадці виробляють близько 12,7 трильйона літрів стічних вод щодня, більша частина яких нагрівається. Використання теплової енергії зі стічних вод знижує попит на природний газ і може усунути близько 60,3 млн тонн парникових газів, що спричиняють потепління планети, на рік, що еквівалентно видаленню з доріг 18,6 млн автомобілів.

Нагадаємо, фінський стартап Polar Night Energy будує в муніципалітеті Порнайнен систему зберігання теплової енергії на 100 МВт*год, яка як середовище зберігання використовує подрібнений тальковий камінь, що є побічним продуктом виробництва камінів.

Своєю чергою дослідники Королівського технологічного інституту у співпраці з Ризьким технічним університетом у Латвії розробили спосіб отримання статичної електрики з руху і вітру, використовуючи відходи полістиролу.