Житлові будинки переробляють воду та генерують енергію: що вигадали у США (фото)

Компактні котеджі Cosmic One, оснащені сонячними панелями й акумуляторами, можуть допомогти вирішити житлову кризу, вважає виробник.

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Американський стартап Cosmic Buildings представив інноваційний мініатюрний будинок Cosmic One, який переробляє воду і генерує власну сонячну енергію. Про проєкт розповів засновник Cosmic Buildings Саша Йокич в інтерв'ю журналу Dwell Magazine.

За словами Саші Йокича, він хотів, щоб його бізнес безпосередньо вирішував житлову кризу в США, а також ключові проблеми галузі, як-от вартість, бюрократичність і забруднення довкілля.

"Наш єдиний шанс досягти глобальних і національних цілей щодо нульового рівня викидів — це декарбонізувати наші домівки, оскільки те, як ми будуємо й експлуатуємо будинки, становить майже 42 відсотки викидів, пов'язаних з енергією", — зазначив підприємець.

Будинок Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Метою проєкту Cosmic Buildings було створення збірних будинків, які можуть генерувати принаймні стільки ж енергії, скільки споживають, залишаючись водночас естетично привабливими. Новітня розробка компанії під назвою Cosmic One дає змогу мінімізувати відходи під час виробництва та складання.

Будинки Cosmic One оснащені сонячними панелями, акумуляторами, системами рециркуляції води та вентиляції повітря. Мешканці можуть бачити чітку картину споживаної ними енергії, використовуваної ними води і вироблених ними відходів, використовуючи спеціальний застосунок.

Будинок Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Cosmic One продається у трьох різних версіях, які відрізняються за розміром і кількістю кімнат. Підлога і кухонні шафи зроблені з білого дуба, отриманого з екологічно чистих джерел. Великі вікна дозволяють проникати в будинок великій кількості світла. Зовнішню частину з кедрового дерева та алюмінію можна замовити в чотирьох відтінках: мідному, чорному, бежевому або сірому.

Кухня містить індукційну плиту, посудомийну машину, вбудований холодильник і морозильник з можливістю підключення через WiFi. Коли кухня не використовується, її можна приховати за панелями. У ванній кімнаті встановлені виготовлені на замовлення раковини з італійського вапняку і туалетний столик з оздобленням з білого дуба.

Будинок Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Однією з головних переваг проєкту Саша Йокич вважає самодостатність. За його словами, багато стартапів останніми роками кинулися вирішувати житлову кризу в США, впроваджуючи сучасні технології будівництва. Однак, багато з них все ще залежать від традиційної інфраструктури та викопного палива.

Нагадаємо, архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі бетонний будинок, що дістав назву Shire, який забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності.

Також повідомлялося, що на Тайвані завершилося будівництво незвичайного будинку у формі подвійної спіралі ДНК Tao Zhu Yin Tao Yuan, який генерує чисту енергію і вміщує на фасаді тисячі дерев і кущів.