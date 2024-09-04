Незвичайний будинок виробляє електроенергію, тепло, воду та їжу: як він влаштований (фото)

Будинок Shire повністю забезпечується енергією від сонячних панелей, а також оснащений системою збору води для поливу городу.

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Архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі (Аргентина) бетонний будинок, який отримав назву Shire, що забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності. Про це пише New Atlas.

Повідомляється, що спочатку Shire замислювався як місце для відпочинку від міської метушні. Він розташований у сільській місцевості Буенос-Айреса і побудований переважно з бетону і дерева. Будинок має площу 200 квадратних метрів і включає три спальні, вітальню, бібліотеку, кухню і ванну кімнату.

Автономний будинок Shire Фото: AtelierM

Біля будинку є басейн, а також доріжки, які дають змогу власникам ходити "дахом" і милуватися видом на околиці. Зверху і поруч із будинком густо росте зелень, яка забезпечує додаткову ізоляцію від спеки та холоду.

Shire отримує всю енергію від сонячних панелей, які підключені до масиву акумуляторів. Це означає, що використовувати отриману електроенергію можна навіть за відсутності сонячного світла. Проєктом також передбачено город і систему збору дощової води, під'єднану до резервуарів, що дає змогу власнику самому вирощувати продукти харчування.

Автономний будинок Shire Фото: AtelierM

"Замість того, щоб купувати та викидати товари, ідея полягає в тому, щоб виробляти, споживати в міру потреби, а потім переробляти. Більше не буде сміття, оскільки система буде самодостатньою. Вона сама виробляє електроенергію, опалення, воду і, перш за все, їжу", — заявили в Atelier Matias Mosquera.

Автономний будинок Shire Фото: AtelierM

Нагадаємо, американський письменник і мандрівник на пенсії Девід Ноланд самотужки спроєктував будинок, у якому максимально використано сонячне світло. Завдяки ретельно продуманому плануванню та сучасним технологіям у сонячний час будинок генерує більше електроенергії, ніж споживає.

Також повідомлялося, що в селі Спас, що в Калуському районі Івано-Франківської області генерують електроенергію для державних установ за допомогою сонячних електростанцій. Дві такі станції забезпечують електроенергією Центр надання адміністративних послуг, сільську раду, будинок культури, дитячий садок та амбулаторію.