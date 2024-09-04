Необычный дом вырабатывает электроэнергию, тепло, воду и еду: как он устроен (фото)

Дом Shire полностью обеспечивается энергией от солнечных панелей, а также оснащен системой сбора воды для полива огорода.

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Архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе (Аргентина) бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности. Об этом пишет New Atlas.

Сообщается, что изначально Shire задумывался как место для отдыха от городской суеты. Он расположен в сельской местности Буэнос-Айреса и построен преимущественно из бетона и дерева. Дом имеет площадь 200 квадратных метров и включает три спальни, гостиную, библиотеку, кухню и ванную комнату.

Автономный дом Shire Фото: AtelierM

Возле дома есть бассейн, а также дорожки, позволяющие владельцам ходить по "крыше" и любоваться видом на окрестности. Сверху и рядом с домом густо растет зелень, которая обеспечивает дополнительную изоляцию от жары и холода.

Shire получает всю энергию от солнечных панелей, которые подключены к массиву аккумуляторов. Это значит, что использовать полученную электроэнергию можно даже при отсутствии солнечного света. Проектом также предусмотрен огород и система сбора дождевой воды, подключенная к резервуарам, что позволяет владельцу самому выращивать продукты питания.

Автономный дом Shire Фото: AtelierM

"Вместо того, чтобы покупать и выбрасывать товары, идея заключается в том, чтобы производить, потреблять по мере необходимости, а затем перерабатывать. Больше не будет мусора, поскольку система будет самодостаточной. Она сама вырабатывает электроэнергию, отопление, воду и, прежде всего, еду", — заявили в Atelier Matias Mosquera.

Автономный дом Shire Фото: AtelierM

Напомним, американский писатель и путешественник на пенсии Дэвид Ноланд самостоятельно спроектировал дом, в котором максимально использован солнечный свет. Благодаря тщательно продуманной планировке и современным технологиям в солнечное время дом генерирует больше электроэнергии, чем потребляет.

Также сообщалось, что в селе Спас, что в Калушском районе Ивано-Франковской области генерируют электроэнергию для государственных учреждений с помощью солнечных электростанций. Две такие станции обеспечивают электроэнергией Центр предоставления административных услуг, сельский совет, дом культуры, детский сад и амбулаторию.