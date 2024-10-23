Жилые дома перерабатывают воду и генерируют энергию: что придумали в США (фото)

Компактные коттеджи Cosmic One, оснащенные солнечными панелями и аккумуляторами, могут помочь решить жилищный кризис, считает производитель.

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Американский стартап Cosmic Buildings представил инновационный миниатюрный дом Cosmic One, который перерабатывает воду и генерирует собственную солнечную энергию. О проекте рассказал основатель Cosmic Buildings Саша Йокич в интервью журналу Dwell Magazine.

По словам Саши Йокича, он хотел, чтобы его бизнес напрямую решал жилищный кризис в США, а также ключевые проблемы отрасли, такие как стоимость, бюрократичность и загрязнение окружающей среды.

"Наш единственный шанс достичь глобальных и национальных целей по нулевому уровню выбросов — это декарбонизировать наши дома, поскольку то, как мы строим и эксплуатируем дома, составляет почти 42 процента выбросов, связанных с энергией", — отметил предприниматель.

Дом Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Целью проекта Cosmic Buildings было создание сборных домов, которые могут генерировать по крайней мере столько же энергии, сколько потребляют, при этом оставаясь эстетически привлекательными. Новейшая разработка компании под названием Cosmic One позволяет минимизировать отходы во время производства и сборки.

Дома Cosmic One оснащены солнечными панелями, аккумуляторами, системами рециркуляция воды и вентиляция воздуха. Жильцы могут видеть четкую картину потребляемой ими энергии, используемой ими воды и производимых ими отходов, используя специальное приложение.

Дом Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Cosmic One проедается в трех различных версиях, которые отличаются по размеру и количеству комнат. Пол и кухонные шкафы сделаны из белого дуба, полученного из экологически чистых источников. Большие окна позволяют проникать в дом большому количеству света. Внешнюю часть из кедрового дерева и алюминия можно заказать в четырех оттенках: медном, черном, бежевом или сером.

Кухня включает индукционную плиту, посудомоечную машину, встроенный холодильник и морозильник с возможностью подключения по WiFi. Когда кухня не используется, ее можно скрыть за панелями. В ванной комнате установлены изготовленные на заказ раковины из итальянского известняка и туалетный столик с отделкой из белого дуба.

Дом Cosmic One Фото: Cosmic Buildings

Одним из главных преимуществ проекта Саша Йокич считает самодостаточность. По его словам, иногие стартапы в последние годы бросились решать жилищный кризис в США, внедряя современные технологии строительства. Однако, многие их них все еще зависят от традиционной инфраструктуры и ископаемого топлива.

Напомним, архитекторское бюро Atelier Matias Mosquera спроектировало в Буэнос-Айресе бетонный дом, получивший название Shire, который снабжается энергией от солнечных панелей и может предоставить своему владельцу высокий уровень автономности.

Также сообщалось, что на Тайване завершилось строительство необычного дома в форме двойной спирали ДНК Tao Zhu Yin Yuan, который генерирует чистую энергию и вмещает на фасаде тысячи деревьев и кустов.