Тысячи ветряных турбин будут снесены: им нашли неожиданное применение (фото)

В Швеции придумали, как повторно использовать старые ветряные турбины, вместо того, чтобы отправлять их на переработку.

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Шведская компания Vattenfall представила свою концепцию повторного использования выведенных из эксплуатации ветрогенераторов, превратив старую ветряную турбину в маленький дом. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как отмечают в Vattenfall, в ближайшие десятилетия тысячи ветряных турбин будут снесены или заменены. Фундаменты, башни, детали редуктора и генераторы турбин, как правило, поддаются вторичной переработке, однако это требует большого количества энергии и загрязняет окружающую среду. Поэтому компания выдвинула идею использовать материалы повторно с минимальной обработкой.

Компания Vattenfall наняла дизайнеров студии Superuse, чтобы придумать, как дать вторую жизнь турбинам, отслужившим свой срок. В результате турбина Vestas V80 мощностью 2 МВт, которая прослужила в Австрии 20 лет, была переоборудована в компактный дом и представлена на Неделе дизайна в Нидерландах.

По данным компании, несмотря на свой размер, дом соответствует строительным нормам и поэтому полностью пригоден для проживания или отдыха. В нем есть кухня, ванная комната и гостиная. Жилье оснащено тепловым насосом, солнечными панелями, солнечным водонагревателем, а также некоторой мебелью из переработанных лопастей турбины.

Дом от Vattenfall Фото: Vattenfall

"По меньшей мере десять тысяч турбин этого поколения доступны по всему миру. Большинство из них еще не выведены из эксплуатации. Это открывает перспективы и бросает вызов владельцам и тем, кто выводит их из эксплуатации", — заявил партнер Superuse Йос де Кригер.

В Vattenfall подчеркнули, что турбина Vestas V80 была построена на австрийской ветряной электростанции Gols в 2005 год. За 20 лет службы она сгенерировала 73GWh электроэнергии, что достаточно для питания более 29 тысяч домохозяйств в течение года. Затем голландская компания Business in Wind вывела из эксплуатации ветряную электростанцию ​​и предоставила турбину для проекта.

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Vattenfall и разработчики концепции подсчитали, что в настоящее время в эксплуатации находится более 10 000 турбин схожего размера, которые в конечном итоге придется вывести из эксплуатации.

"Мы ищем инновационные способы, с помощью которых можно максимально полно повторно использовать материалы из отработанных турбин. Поэтому создание из них чего-то нового с минимальными модификациями… экономит сырье, потребление энергии, и таким образом мы гарантируем, что эти материалы будут полезны в течение многих лет после их первого срока службы", — отметил директор по инновациям компании Vattenfall Томас Хьорт.

Напомним, японская компания J-Power совместно с Токийским университетом разработала сейсмостойкий фундамент для ветровых турбин с фиксированным дном, который позволит сделать строительство морских ветрогенераторов дешевле.

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