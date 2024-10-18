Установка ветряных турбин станет дешевле: в Японии нашли иновационное решение (фото)

Ожидается, что новая технология сделает ветряные турбины более стойкими к землетрясениям, а также упростит их установку на относительно твердых породах.

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Японская компания J-Power совместно с Токийским университетом разработала сейсмостойкий фундамент для ветровых турбин с фиксированным дном, который позволяют сделать строительство морских ветрогенераторов дешевле. Об этом пишет Interesting Engineering.

Сообщается, что технология включает в себя квадратные стальные трубы и стальные пластины в опорной плите фундамента. Вместе они создают гибкую структуру, которая может относительно легко деформироваться. Этот гибкий трехопорный фундамент специально адаптирован к рельефу Японии.

Конструкция сейсмостойкого фундамента Фото: interestingengineering.com

Как отмечает производитель, распространенные в Европе моносвайные фундаменты не подходят для районов с относительно твердыми породами, расположенными близко к поверхности, как это часто бывает в водах вокруг Японии. Эффективное бурение в таких породах затруднено, что требует использования традиционных технологий и приводит к увеличению стоимости строительства.

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Революционная технология сокращает стоимость установки ветряных турбин на 50%

В J-Power утверждают, что длинная интегрированная секция стальной трубы позволяет всей ветряной турбине медленно раскачиваться, снижая риск усиления колебаний башни из-за резонанса с сейсмическим движением.

По данным компании, разработанный эффект сейсмической изоляции минимизирует вибрации, вызванные землетрясениями. Кроме того, упрощенные компоненты фундамента позволяют снизить затраты на строительство по сравнению с традиционными технологиями.

Сравнение конструкции фундамента Фото: interestingengineering.com

Компания также провела с Токийским университетом исследование этой технологии, которое подтвердило эффективность разработки. Производитель ожидает, что в будущем разработка будет адаптирована к более крупным ветряным турбинам.

Напомним, компании Cobra Wind International, LiftOff и Kincardine Dragados SA осуществили замену генератора на турбине плавучей ветряной электростанции Кинкардин в Шотландии без буксировки установки в порт, что является новым походом к обслуживанию турбин.

Также сообщалось, что китайская компания SANY Renewable Energy официально ввела в эксплуатацию самую большую в мире испытательную установку для тестирования ветряных турбин.