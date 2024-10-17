В Китае будут имитировать 20 лет работы ветряной турбины всего за год: что известно

Новая установка позволяет узнать, выдержит ли ветряная турбина тайфун или прочие экстремальные условия эксплуатации.

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Китайская компания SANY Renewable Energy официально ввела в эксплуатацию самую большую в мире испытательную установку для тестирования ветряных турбин. Об этом компания сообщила на своей странице в LinkedIn.

Сообщается, что новое оборудование может тестировать основные компоненты и системы ветровых турбин мощностью 35 МВт, моделируя полный жизненный цикл ветрогенераторов. С ее помощью можно испытать ветряную турбину на прочность.

В компании рассказали, что система оснащена 100-тонными гидравлическими цилиндрами, которые могут обеспечить многонаправленные скоординированные нагрузки на шести уровнях сложности. При создании установки использовалась на 100% внутренняя цепочка поставок.

"Обладая максимальным вращающим эффектом 36 МН-м и изгибающим эффектом до 80 МН-м, она точно моделирует сложные погодные условия и экстремальные рабочие среды, выдерживая ветры уровня тайфуна", — заявили в SANY Renewable Energy.

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По данным производителя, данный испытательный стенд имитирует 20 лет работы ветрогенератора всего за один год. Он может одновременно проводить функциональные испытания, проверку пределов отказов и подтверждение расчетной модели всей турбины и ключевых компонентов, таких как генераторы, редукторы и главные валы.

Напомним, компания CGEN Engineering разработала технологию модульных генераторов, которая, по словам ее основателей, может снизить себестоимость энергии для морских возобновляемых источников энергии на 10–15%.

Также сообщалось, что исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики создали особый наконечник лопасти ветряной турбины из перерабатываемых материалов, который может повысить эффективность ветрогенераторов.