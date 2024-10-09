Новая технология ветрогенераторов снизит стоимость энергии на 10–15%: в чем ее суть

Технология от компании CGEN позволяет разделить генератор на модули, что упрощает ремонт и снижает расходы на обслуживание.

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Компания CGEN Engineering разработала технологию модульных генераторов, которая, по словам ее основателей, может снизить себестоимость энергии для морских возобновляемых источников энергии на 10–15%. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Сообщается, что модульная система генераторов от CGEN складывается в штабель, из-за чего ее легко транспортировать на береговые и морские ветряные, волновые и приливные установки. Каждый модуль можно добавить, заменить или переместить по отдельности. Это значит, что энергетические компании могут избежать длительных простоев и модернизировать свою систему без капитального ремонта.

"Если возникает неисправность, ее можно обойти, пока модуль не будет заменен, вместо того, чтобы требовать капитального ремонта или замены сложной системы генератора. Это позволяет минимизировать простои в работе и повысить доход от производства электроэнергии", — объяснил управляющий директор CGEN Джозеф Бурчелл.

Система была изобретена профессором Маркусом Мюллером из Инженерной школы Эдинбургского университета и разработана Джозефом Бурчеллом совместно с инженером-механиком Майком Гэлбрейтом. Команда продемонстрировала технологию в масштабах от 10 киловатт (кВт) до одного мегаватта (МВт).

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Сравнив данные, разработчики выявили, что их технология может увеличить срок службы турбин на 30–40%, а также снизить расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание 50–70% по сравнению с обычными ветрогенераторами. Таким образом себестоимость получаемой энергии может снизиться на 10–15%

По словам Джозефа Бурчелла, компания предлагает производство модульных деталей, устраняя узкие места в поставках и предлагая инженерную экспертизу для поддержки крупномасштабного развертывания. Он подчеркнул, что технология напрямую устраняет критические пробелы в британской оффшорной цепочке поставок.

"За счет замены деталей, а не утилизации всего блока, мы поддерживаем круговую экономику, приближая нас к достижению чистых нулевых показателей Великобритании", — отметил глава CGEN.

Для разработки и тестирования своих технологий компания сотрудничает с различными компаниями, включая стартап из Эдинбургского университета Mocean Energy, который использует технологию CGEN в своем преобразователе волновой энергии BlueX.

Напомним, согласно докладу Shoreline Wind, быстрое масштабирование ветряных турбин может подорвать прибыльность, эффективность и безопасность в секторе морской ветроэнергетики.

Также сообщалось, что самая первая крупная морская ветряная электростанция в США Vineyard Wind 1 должна обеспечить электроэнергией более 400 тысяч домов.