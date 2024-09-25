Новые мощные ветряные турбины стали "угрозой": с чем столкнулась ветроэнергетика

Крупные ветровые турбины могут производить больше энергии с меньшими затратами, однако их поломка чревата значительным простоем и финансовыми потерями.

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Быстрое масштабирование ветряных турбин может подорвать прибыльность, эффективность и безопасность в секторе морской ветроэнергетики. Об этом пишет Renewable energy magazine со ссылкой на доклад Shoreline Wind.

Сообщается, что компании стремительно запускают большие ветряные турбины, мощность которых достигает 20 МВт. Крупные турбины увеличили производство энергии и снизили затраты, но они также привнесли новые риски в сферу морской ветроэнергетики.

"Единичная поломка этих больших турбин может привести к значительному простою и финансовым потерям", — отметил коммерческий директор и соучредитель компании Shoreline Wind Майкл Бьеррум.

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В отчете говорится, что крупные турбины требуют более сложного подхода к эксплуатации (O&M) и обслуживанию, чтобы избежать дорогостоящих сбоев. В частности, авторы материала предлагают проводить раннее и проактивное планирование O&M до введения ветряной электростанции в эксплуатацию.

Тем временем стареющий парк ветровых электростанций сталкивается с многочисленными и тонкими техническими проблемами. Старые турбины требуют либо модернизации, либо новых стратегий эксплуатации и обслуживания.

В Shoreline Wind также подчеркивают необходимость адаптации O&M к региональным нюансам и условиям, поскольку открываются новые рынки, где возникают уникальные проблемы, связанные со старыми проектами. В документе есть рекомендации по адаптации планов O&M к различным географическим регионам с учетом климата и ограничениях цепочек поставок и прочих факторов.

Напомним, в китайском регионе Хайнань была установлена крупнейшая в мире морская ветряная турбина единичной мощности, номинальная мощность которой достигает 20 МВт. Она спроектирована для работы при средних и высоких скоростях ветра — 79,8 м/с, — и построена так, чтобы выдерживать силу тайфунов.

В свою очередь компания Minyang Smart Energy продемонстрировала плавучую ветряную турбину единичной мощности Ocean X мощностью 16,6 МВт, которая может обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в Китае.