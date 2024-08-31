"Крупнейшая в мире" ветряная турбина мощностью 20 МВт генерирует 80 млн кВт*ч в год

Турбина способна сократить выбросы углекислого газа на 66 000 т, и обеспечить электроэнергией 96 000 домохозяйств

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В регионе Хайнань (Китай) была установлена крупнейшая в мире морская ветряная турбина единичной мощности под названием MySE 18.X-20 МВт. Об установке компании Mingyang Smart Energy рассказало издание interestingengineering.com.

Турбина Mingyang была спроектирована для работы при средних и высоких скоростях ветра — 79,8 м/с, — и построена так, чтобы выдерживать силу тайфунов. Номинальная мощность установки достигает 20 МВт.

Устройство имеет модульную, легкую конструкцию, генератор, редуктор и другие важные компоненты. Диаметр ротора составляет от 260 до 292 м и охватывает максимальную площадь, эквивалентную 9 футбольным полям. Более того, турбина может вырабатывать 80 млн кВт*ч в год при средней скорости ветра 8,5 м/с.

Ветряк способен сократить выбросы углекислого газа на 66 000 т, и обеспечить электроэнергией 96 000 домохозяйств.

В Mingyang ведется работа над еще более крупной турбиной с запланированной выходной мощностью 22 МВт. Ожидается, что ее диаметр составит более 304 м, а прототип может быть готов к 2025 году. Эти огромные турбины можно изготавливать благодаря технологии легкого углеродного волокна.

Ранее мы писали о том, что бесшумная ветряная турбина "уничтожает" солнечные панели. Ветрогенераторы настолько малы, что их можно установить на крыше частного или многоэтажного дома. Они работают при скорости ветра 5 м/с.

Также сообщали, в чем преимущество вибрирующих ветряных турбин. Ветряки нового типа признаны самыми безопасными для людей и птиц, они прослужат дольше и они дешевле в производстве.