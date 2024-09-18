Китай вытесняет Европу и США из рынка ветряных турбин: в чем причины превосходства

По данным аналитиков Wood Mackenzie, в первой половине года заказы на ветрогенераторы за пределами Китая упали на 16%, а в США и Европе — на 42%.

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В первой половине 2024 года заказы на наземные ветровые турбины в мире достигли 91,2 ГВт, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом 85% заказов пришлось на Китай и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет аналитической компании Wood Mackenzie.

Сообщается, что производственные мощности Китая в сфере ветровых турбин являются крупнейшими в мире по сравнению с Европой и США. Но западные производители сталкиваются с конкурентными преимуществами КНР в плане цен и предложения.

Как отмечают в издании, ранее ведущие ветроэнергетические компании Запада, такие, как Siemens Energy, отмечали, что отрасли приходится бороться с задержками проектов, проблемами с оборудованием и инфляцией. На фоне трудностей из-за жесткой конкуренции на долю западных производителей в первой половине года пришлось всего 13% от общего объема заказов.

По данным Wood Mackenzie, заказы за пределами Китая упали на 16%, а в США и Европе — на 42% по сравнению с прошлым годом. А на Китай и Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 85% всех заказов.

"Китайские OEM-производители продолжают бить рекорды по объему заказов как на внутреннем рынке, так и за рубежом", — отметил вице-президент по глобальным исследованиям в области возобновляемых источников энергии в Wood Mackenzie Люк Левандовски.

В Wood Mackenzie также подчеркнули, что офшорный рынок столкнулся с "сложными экономическими условиями, которые продолжают задерживать преобразование в стабильные заказы".

Напомним, в регионе Хайнань (Китай) была установлена крупнейшая в мире морская ветряная турбина единичной мощности под названием MySE 18.X-20 МВт.

Также сообщалось, что Китай испытывает сильные проблемы с системами хранения "чистой" энергии, а также до сих пор не может отказаться от угольных электростанций, загрязняющих окружающую среду.