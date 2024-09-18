Китай витісняє Європу та США з ринку вітряних турбін: у чому причини переваги

За даними аналітиків Wood Mackenzie, у першій половині року замовлення на вітрогенератори за межами Китаю впали на 16%, а в США та Європі — на 42%.

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У першій половині 2024 року замовлення на наземні вітрові турбіни у світі сягнули 91,2 ГВт, що на 23% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Водночас 85% замовлень припало на Китай та інші країни Азійсько-Тихоокеанського регіону. Про це пише Reuters з посиланням на звіт аналітичної компанії Wood Mackenzie.

Повідомляється, що виробничі потужності Китаю у сфері вітрових турбін є найбільшими у світі порівняно з Європою та США. Проте західні виробники стикаються з конкурентними перевагами КНР у плані цін і пропозиції.

Як зазначають у виданні, раніше провідні вітроенергетичні компанії Заходу, як-от Siemens Energy, зазначали, що галузі доводиться боротися із затримками проєктів, проблемами з обладнанням та інфляцією. На тлі труднощів через жорстку конкуренцію на частку західних виробників у першій половині року припало лише 13% від загального обсягу замовлень.

За даними Wood Mackenzie, замовлення за межами Китаю впали на 16%, а в США та Європі — на 42% порівняно з минулим роком. А на Китай і Азійсько-Тихоокеанський регіон припало 85% усіх замовлень.

"Китайські OEM-виробники продовжують бити рекорди за обсягом замовлень як на внутрішньому ринку, так і за кордоном", — зазначив віцепрезидент із глобальних досліджень у галузі поновлюваних джерел енергії в Wood Mackenzie Люк Левандовскі.

У Wood Mackenzie також підкреслили, що офшорний ринок зіткнувся зі "складними економічними умовами, які продовжують затримувати перетворення на стабільні замовлення".

Нагадаємо, в регіоні Хайнань (Китай) було встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну одиничної потужності під назвою MySE 18.X-20 МВт.

Також повідомлялося, що Китай має значні проблеми з системами зберігання "чистої" енергії, а також досі не може відмовитися від вугільних електростанцій, які забруднюють довкілля.