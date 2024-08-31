"Найбільша у світі" вітряна турбіна потужністю 20 МВт генерує 80 млн кВт*год на рік

Турбіна здатна скоротити викиди вуглекислого газу на 66 000 т, і забезпечити електроенергією 96 000 домогосподарств

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У регіоні Хайнань (Китай) було встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну одиничної потужності під назвою MySE 18.X-20 МВт. Про установку компанії Mingyang Smart Energy розповіло видання interestingengineering.com.

Турбіна Mingyang була спроектована для роботи при середніх і високих швидкостях вітру — 79,8 м/с, — і побудована так, щоб витримувати силу тайфунів. Номінальна потужність установки досягає 20 МВт.

Пристрій має модульну, легку конструкцію, генератор, редуктор та інші важливі компоненти. Діаметр ротора становить від 260 до 292 м і охоплює максимальну площу, еквівалентну 9 футбольним полям. Ба більше, турбіна може виробляти 80 млн кВт*год на рік за середньої швидкості вітру 8,5 м/с.

Вітряк здатний скоротити викиди вуглекислого газу на 66 000 т, і забезпечити електроенергією 96 000 домогосподарств.

У Mingyang ведеться робота над ще більшою турбіною із запланованою вихідною потужністю 22 МВт. Очікується, що її діаметр становитиме понад 304 м, а прототип може бути готовий до 2025 року. Ці величезні турбіни можна виготовляти завдяки технології легкого вуглецевого волокна.

Раніше ми писали про те, що безшумна вітряна турбіна "знищує" сонячні панелі. Вітрогенератори настільки малі, що їх можна встановити на даху приватного або багатоповерхового будинку. Вони працюють за швидкості вітру 5 м/с.

Також повідомляли, у чому перевага вібруючих вітряних турбін. Вітряки нового типу визнані найбезпечнішими для людей і птахів, вони прослужать довше і вони дешевші у виробництві.