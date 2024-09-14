Китай "на межі" після виробництва 1200 ГВт енергії: сталося те, чого ніхто не очікував

КНР виробляє більше енергії, ніж може використовувати. Країні не вистачає енергосховищ, а тому плани з декарбонізації до 2030 року виконати буде складно.

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Китай має сильні проблеми з системами зберігання "чистої" енергії, а також досі не може відмовитися від вугільних електростанцій, які забруднюють навколишнє середовище. Про проблеми країни докладніше повідомило видання ecoticias.com.

Минуло багато десятиліть відтоді, як Китай відмовився від сільськогосподарської економіки і став промисловою і військовою державою. Цей перехід потребував значних витрат. Сьогодні країна має незаперечну монополію на виробництво літієвих батарей, автомобілів та електроніки, а також видобуток рідкісноземельних елементів — одного з найцінніших стратегічних ресурсів для нинішньої і майбутньої технологічної галузі. Ціною цього прогресу стала сильна залежність від вугілля для підживлення його високого споживання енергії. Наразі КНР інвестує більше за інших у "зелену" енергетику, і при цьому вона також є єдиною у світі, яка останніми роками будує великі вугільні електростанції. Сукупна потужність сонячної та вітряної енергії там становить 1200 ГВт.

У Китаю є перевага в тому, що він володіє всіма найбільш важливими і дорогими стратегічними ресурсами для виробництва сонячних панелей і вітряних турбін. Це, в поєднанні зі значними державними вкладеннями, дало змогу країні швидко розширити свої виробничі потужності останніми роками, додавши 25 ГВт сонячної та вітряної енергії тільки до липня 2024 року.

Незважаючи на ці зусилля, "вітер" і "сонце" займають лише 14% електроенергетичного пулу КНР. Це пов'язано з нестачею сховищ, тому його великі електростанції витрачають більшу частину своєї потужності, коли немає вітру або сонця. Адміністрації провінцій вводять правила, які вимагають від компаній встановлювати системи зберігання на станціях, інвестуючи в інфраструктуру для інтеграції обох секторів у мережу. Однак поточна потужність зберігання становить 44 ГВт із 1200 вироблених ГВт.

План декарбонізації в Піднебесній розрахований до 2060 року, проте економіка може постраждати, якщо країна не зможе адаптуватися до мети, встановленої Європою і США до 2030 року. Останніми роками було скорочено 80% дозволів на встановлення вугільних електростанцій, що виробляють 65% від загальної кількості джерел енергії. Найбільша складність полягає у створенні прибуткового ринку для продажу надлишків відновлюваної енергії, що зберігається в батареях.

Національне енергетичне управління (NEA) оголосило, що до 2026 року потужність одних тільки фотоелектричних установок країни перевершить вугільні, досягнувши 1280 ГВт. Таким чином, єдине, що залишається зробити, — це дочекатися розбудови масштабної інфраструктури зберігання по всій країні, щоб країна світу, яка найбільше забруднює навколишнє середовище, стала першою країною зі стійкою енергетикою.

Раніше ми писали про те, що нові сонячні панелі забезпечують 90% вихідної потужності та мають 30-річну гарантію. Фотоелементи мають кілька варіантів вихідної потужності — від 620 Вт до 640 Вт. Ефективність перетворення енергії пристроїв становить від 22,20% до 22,92%.