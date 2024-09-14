Китай "на грани" после производства 1200 ГВт энергии: произошло то, чего никто не ожидал

КНР производит больше энергии, чем может использовать. Стране не хватает энергохранилищ, а потому планы по декарбонизации к 2030 году выполнить будет сложно.

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Китай испытывает сильные проблемы с системами хранения "чистой" энергии, а также до сих пор не может отказаться от угольных электростанций, загрязняющих окружающую среду. О проблемах страны подробнее сообщило издание ecoticias.com.

Прошло много десятилетий с тех пор, как Китай отказался от сельскохозяйственной экономики и стал промышленной и военной державой. Этот переход потребовал значительных затрат. Сегодня страна имеет неоспоримую монополию на производство литиевых батарей, автомобилей и электроники, а также добычу редкоземельных элементов — одного из самых ценных стратегических ресурсов для нынешней и будущей технологической отрасли. Ценой этого прогресса стала сильная зависимость от угля для подпитки его высокого потребления энергии. В настоящее время КНР инвестирует больше других в "зеленую" энергетику, и при этом она также является единственной в мире, которая в последние годы строит крупные угольные электростанции. Совокупная мощность солнечной и ветряной энергии там составляет 1200 ГВт.

У Китая есть преимущество в том, что он обладает всеми наиболее важными и дорогими стратегическими ресурсами для производства солнечных панелей и ветряных турбин. Это, в сочетании со значительными государственными вложениями, позволило стране быстро расширить свои производственные мощности в последние годы, добавив 25 ГВт солнечной и ветряной энергии только к июлю 2024 года.

Несмотря на эти усилия, "ветер" и "солнце" занимают только 14% электроэнергетического пула КНР. Это связано с нехваткой хранилищ, поэтому его крупные электростанции тратят большую часть своей мощности, когда нет ветра или солнца. Администрации провинций вводят правила, которые требуют от компаний устанавливать системы хранения на станциях, инвестируя в инфраструктуру для интеграции обоих секторов в сеть. Однако текущая мощность хранения составляет 44 ГВт из 1200 произведенных ГВт.

План декарбонизации в Поднебесной рассчитан до 2060 года, однако экономика может пострадать, если страна не сможет адаптироваться к цели, установленной Европой и США к 2030 году. В последние годы было сокращено 80% разрешений на установку угольных электростанций, производящих 65% от общего количества источников энергии. Самая большая сложность заключается в создании прибыльного рынка для продажи излишков возобновляемой энергии, хранящейся в батареях.

Национальное энергетическое управление (NEA) объявило, что к 2026 году мощность одних только фотоэлектрических установок страны превзойдет угольные, достигнув 1280 ГВт. Таким образом, единственное, что остается сделать, — это дождаться развития масштабной инфраструктуры хранения по всей стране, чтобы самая загрязняющая окружающую среду страна мира стала первой страной с устойчивой энергетикой.

Ранее мы писали о том, что новые солнечные панели обеспечивают 90% выходной мощности и имеют 30-летнюю гарантию. Фотоэлементы имеют несколько вариантов выходной мощности — от 620 Вт до 640 Вт. Эффективность преобразования энергии устройств составляет от 22,20% до 22,92%.