Нові потужні вітряні турбіни стали "загрозою": з чим зіткнулася вітроенергетика

Великі вітрові турбіни можуть виробляти більше енергії з меншими витратами, однак їхня поломка може призвести до значного простою і фінансових втрат.

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Швидке масштабування вітряних турбін може підірвати прибутковість, ефективність і безпеку в секторі морської вітроенергетики. Про це пише Renewable energy magazine з посиланням на доповідь Shoreline Wind.

Повідомляється, що компанії стрімко запускають великі вітряні турбіни, потужність яких сягає 20 МВт. Великі турбіни збільшили виробництво енергії та знизили витрати, але вони також привнесли нові ризики у сферу морської вітроенергетики.

"Поодинока поломка цих великих турбін може призвести до значного простою і фінансових втрат", — зазначив комерційний директор і співзасновник компанії Shoreline Wind Майкл Б'єррум.

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У звіті йдеться про те, що великі турбіни вимагають складнішого підходу до експлуатації (O&M) та обслуговування, щоб уникнути дорогих збоїв. Зокрема, автори матеріалу пропонують проводити раннє і проактивне планування O&M до введення вітряної електростанції в експлуатацію.

Тим часом старий парк вітрових електростанцій стикається з численними і тонкими технічними проблемами. Старі турбіни потребують або модернізації, або нових стратегій експлуатації та обслуговування.

У Shoreline Wind також наголошують на необхідності адаптації O&M до регіональних нюансів і умов, оскільки відкриваються нові ринки, де виникають унікальні проблеми, пов'язані зі старими проєктами. У документі є рекомендації щодо адаптації планів O&M до різних географічних регіонів з урахуванням клімату та обмежень ланцюжків постачання й інших чинників.

Нагадаємо, в китайському регіоні Хайнань було встановлено найбільшу у світі морську вітряну турбіну одиничної потужності, номінальна потужність якої сягає 20 МВт. Вона спроєктована для роботи за середніх і високих швидкостей вітру — 79,8 м/с, — і побудована так, щоб витримувати силу тайфунів.

Зі свого боку компанія Minyang Smart Energy продемонструвала плавучу вітряну турбіну одиничної потужності Ocean X потужністю 16,6 МВт, яка може забезпечити електроенергією приблизно 30 000 домогосподарств у Китаї.