Нова надпотужна вітряна турбіна витримує навіть супертайфун швидкістю 223 км/год

Нова турбіна OceanX від Mingyang не просто показала унікальну потужність: вона може витримати навіть супертайфун Яги, який має максимальну швидкість вітру 62 м/с.

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Minyang Smart Energy продемонструвала найбільшу у світі плавучу вітряну турбіну одиничної потужності, яка може забезпечити електроенергією близько 30 000 домогосподарств у Китаї. Про це пише Interesting Ingineering посилаючись на саму компанію Mingyang.

Сама турбіна Ocean X має потужність 16,6 МВт з подвійною турбіною у формі літери "V". Також її річна вихідна потужність 54 000 МВт*год.

"Коли супертайфун Ягі вивільнив свою силу з вітром, що перевищував 17 балів за максимальної сили вітру поблизу центру під час виходу на сушу (62 м/с, або 223 км/год. — Ред.), OceanX від Mingyang, найбільша у світі плавуча вітрова турбіна одиничної потужності, стала символом сили та інновацій. Вистоявши проти люті шторму, OceanX продемонструвала свої чудові антитайфунні характеристики, підтвердивши прихильність Mingyang передовим і надійним рішенням у галузі морської вітроенергетики.", — повідомляє компанія Mingyang.

Водночас хоч OceanX витримала потужність Ягі, супертайфун суттєво вплинув на вітряну електростанцію Wenchang у Китаї, яку наразі відновлює компанія Huaneng Hainan. Згідно зі звітами, принаймні шість вітряних турбін ферми були серйозно пошкоджені.

Платформа OceanX була спроектована MingYang і побудована у співпраці між Huangpu Wenchong Shipbuilding Company і China State Shipbuilding Corp. Вона має інноваційну структуру коли йдеться про захист від тайфуну.

Ще 2020 року було випробувано її прототип у масштабі 1:10. Компанія завершила установку платформи OceanX в її первісному масштабі у квітні 2024 року.

Її конструкція містить два ротори протилежного обертання, встановлені на V-подібній конструкції з високовольтними тросами. Вони закріплені на Y-подібній плавучій платформі для підвищення стійкості. Крім того, на кожному кінці платформи розміщені вітряні турбіни MySE16.6(T).

Mingyang Smart Energy показує турбіну під час супертайфуну

Як повідомляє сама компанія, вона спроєктована так, щоб витримувати урагани категорії 5 зі швидкістю вітру до 260 км/год і продовжувати виробляти електроенергію серед 30-метрових хвиль. Конструкція платформи також витримує інтенсивність турбулентності 0,135, що підходить для складних умов на морі.

Mingyang використовує передові технології плавучих вітрових установок на морі для підтримки глобального переходу до стійкої енергетики. Вони включають в себе вдосконалену 16,6 МВт (плавучу вітрову турбіну OceanX з двома роторами) і системи MySE потужністю 5,5 МВт і 7,25 МВт.

Ці пристрої, призначені для збору енергії вітру з глибоких океанів, можуть ефективно працювати на відстані до 100 кілометрів від берега і на глибині до 100 м.

Турбіни MingYang, які можуть охопити територію з дев'ять повноцінних футбольних полів, конкурують як із вітчизняними конкурентами GoldWind і CSSC Haizhuang, так і зі світовими гігантами Siemens Gamesa. Їхні діаметри коливаються від 260 до 292 м.

Раніше ми писали, що найпотужніша у світі вітряна турбіна забезпечить електрикою 20 тисяч будинків. Максимальна потужність вітрогенератора становитиме 18 мегават, а трилопатева турбіна матиме діаметр 260 м.