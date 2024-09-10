Новая сверхмощная ветряная турбина выдерживает даже супертайфун скоростью 223 км/ч

Новая турбина OceanX от Mingyang не просто показала уникальную мощность: она может выдержать даже супертайфун Яги, который имеет максимальную скорость ветра 62 м/с.

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Minyang Smart Energy продемонстрировала самую большую в мире плавучую ветряную турбину единичной мощности, которая может обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в Китае. Об этом пишет Interesting Ingineering посылаясь на саму компанию Mingyang.

Сама турбина Ocean X имеет мощность 16,6 МВт с двойной турбиной в форме буквы "V". Также ее годовая выходная мощность 54 000 МВт*ч.

"Когда супертайфун Яги высвободил свою силу с ветром, превышающим 17 баллов при максимальной силе ветра вблизи центра во время выхода на сушу (62 м/с, или 223 км/ч. — Ред.), OceanX от Mingyang, крупнейшая в мире плавучая ветровая турбина единичной мощности, стала символом силы и инноваций. Не смутившись яростью шторма, OceanX продемонстрировала свои превосходные антитайфунные характеристики, подтвердив приверженность Mingyang передовым и надежным решениям в области морской ветроэнергетики.", — сообщает компания Mingyang.

В то же время, хоть OceanX выдержала Яги, супертайфун существенно повлиял на ветряную электростанцию ​​Wenchang в Китае, которую в настоящее время восстанавливает компания Huaneng Hainan. Согласно отчетам, по крайней мере шесть ветряных турбин фермы были серьезно повреждены.

Платформа OceanX была спроектирована MingYang и построена в сотрудничестве между Huangpu Wenchong Shipbuilding Company и China State Shipbuilding Corp. Она имеет инновационную структуру когда речь идет о защите от тайфуна.

Еще в 2020 году был испытан ее прототип в масштабе 1:10. Компания завершила установку платформы OceanX в ее первоначальном масштабе в апреле 2024 года.

Ее конструкция включает в себя два ротора противоположного вращения, установленных на V-образной конструкции с высоковольтными тросами. Они закреплены на Y-образной плавучей платформе для повышения устойчивости. Кроме того, на каждом конце платформы размещены ветряные турбины MySE16.6(T).

Mingyang Smart Energy показывает турбину во время супертайфуна

Как сообщает сама компания, она спроектирована так, чтобы выдерживать ураганы категории 5 со скоростью ветра до 260 км/ч и продолжать вырабатывать электроэнергию среди 30-метровых волн. Конструкция платформы также выдерживает интенсивность турбулентности 0,135, что подходит для сложных условий на море.

Mingyang использует передовые технологии плавучих ветровых установок на море для поддержки глобального перехода к устойчивой энергетике. Они включают в себя усовершенствованную 16,6 МВт (плавучую ветровую турбину OceanX с двумя роторами) и системы MySE мощностью 5,5 МВт и 7,25 МВт.

Эти устройства, предназначенные для сбора энергии ветра из глубоких океанов, могут эффективно работать на расстоянии до 100 километров от берега и на глубине до 100 м.

Турбины MingYang, которые могут охватить территорию с девять полноценных футбольных полей, конкурируют как с отечественными конкурентами GoldWind и CSSC Haizhuang, так и с мировыми гигантами Siemens Gamesa. Их диаметры колеблются от 260 до 292 м.

Ранее мы писали, что самая мощная в мире ветряная турбина обеспечит электричеством 20 тысяч домов. Максимальная мощность ветрогенератора составит 18 мегаватт, а трехлопостная турбина будет иметь диаметр 260 м.