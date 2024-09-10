Новая сверхмощная ветряная турбина выдерживает даже супертайфун скоростью 223 км/ч
Новая турбина OceanX от Mingyang не просто показала уникальную мощность: она может выдержать даже супертайфун Яги, который имеет максимальную скорость ветра 62 м/с.
Minyang Smart Energy продемонстрировала самую большую в мире плавучую ветряную турбину единичной мощности, которая может обеспечить электроэнергией около 30 000 домохозяйств в Китае. Об этом пишет Interesting Ingineering посылаясь на саму компанию Mingyang.
Сама турбина Ocean X имеет мощность 16,6 МВт с двойной турбиной в форме буквы "V". Также ее годовая выходная мощность 54 000 МВт*ч.
"Когда супертайфун Яги высвободил свою силу с ветром, превышающим 17 баллов при максимальной силе ветра вблизи центра во время выхода на сушу (62 м/с, или 223 км/ч. — Ред.), OceanX от Mingyang, крупнейшая в мире плавучая ветровая турбина единичной мощности, стала символом силы и инноваций. Не смутившись яростью шторма, OceanX продемонстрировала свои превосходные антитайфунные характеристики, подтвердив приверженность Mingyang передовым и надежным решениям в области морской ветроэнергетики.", — сообщает компания Mingyang.
В то же время, хоть OceanX выдержала Яги, супертайфун существенно повлиял на ветряную электростанцию Wenchang в Китае, которую в настоящее время восстанавливает компания Huaneng Hainan. Согласно отчетам, по крайней мере шесть ветряных турбин фермы были серьезно повреждены.
Платформа OceanX была спроектирована MingYang и построена в сотрудничестве между Huangpu Wenchong Shipbuilding Company и China State Shipbuilding Corp. Она имеет инновационную структуру когда речь идет о защите от тайфуна.
Еще в 2020 году был испытан ее прототип в масштабе 1:10. Компания завершила установку платформы OceanX в ее первоначальном масштабе в апреле 2024 года.
Ее конструкция включает в себя два ротора противоположного вращения, установленных на V-образной конструкции с высоковольтными тросами. Они закреплены на Y-образной плавучей платформе для повышения устойчивости. Кроме того, на каждом конце платформы размещены ветряные турбины MySE16.6(T).
Как сообщает сама компания, она спроектирована так, чтобы выдерживать ураганы категории 5 со скоростью ветра до 260 км/ч и продолжать вырабатывать электроэнергию среди 30-метровых волн. Конструкция платформы также выдерживает интенсивность турбулентности 0,135, что подходит для сложных условий на море.
Mingyang использует передовые технологии плавучих ветровых установок на море для поддержки глобального перехода к устойчивой энергетике. Они включают в себя усовершенствованную 16,6 МВт (плавучую ветровую турбину OceanX с двумя роторами) и системы MySE мощностью 5,5 МВт и 7,25 МВт.
Эти устройства, предназначенные для сбора энергии ветра из глубоких океанов, могут эффективно работать на расстоянии до 100 километров от берега и на глубине до 100 м.
Турбины MingYang, которые могут охватить территорию с девять полноценных футбольных полей, конкурируют как с отечественными конкурентами GoldWind и CSSC Haizhuang, так и с мировыми гигантами Siemens Gamesa. Их диаметры колеблются от 260 до 292 м.
Ранее мы писали, что самая мощная в мире ветряная турбина обеспечит электричеством 20 тысяч домов. Максимальная мощность ветрогенератора составит 18 мегаватт, а трехлопостная турбина будет иметь диаметр 260 м.