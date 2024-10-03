Топ-5 малоизвестных фактов о ветряных турбинах: инженеры раскрыли секреты сбора энергии

Ветряные электростанции, установленные в море, имеют свои особенности, о которых будет интересно узнать пользователям энергии ветра.

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Управление по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии США опубликовало материал, в котором рассказало о неожиданных фактах работы ветряных электростанций. Фокус предлагает самые интересные из них.

Ветряные турбины в открытом море очень высокие

Для того, чтобы использовать обильные ресурсы ветра, доступные в открытом море, турбины могут быть увеличены до 300 м, с лопастями длиной с футбольное поле. Более крупные ветряки производят большее количество энергии, а это означает, что для выработки того же количества электроэнергии требуется меньше турбин, что приводит к снижению затрат.

Морские ветряки используют подводные кабели

Для передачи чистой электроэнергии в сеть применяют подводные кабели. Электричество, вырабатываемое ветряными турбинами в открытом море, возвращается на сушу через ряд кабельных систем, которые зарыты в морское дно. Это электричество направляется через прибрежные центры нагрузки, которые распределяют его в электросети для питания домов, предприятий.

Большинство ресурсов ветроэнергетики находится в глубоких водах

Основная часть ресурсов морской ветроэнергетики находится в районах, где вода настолько глубока, что обычные фундаменты — большие стальные сваи или решетчатые конструкции, закрепленные на морском дне — нецелесообразны. Поэтому инженерами разрабатываются установки, подходящие для уникальных условий на каждом участке.

Ветряные турбины могут плавать

Ряд компаний разрабатывают инновационные плавучие платформы для морской ветроэнергетики, чтобы впоследствии применять их в глубоких водах. Существует четыре вида плавучих платформ — буйковые, платформы с натяжными опорами, полупогружные и баржи. Около 80% проектов планируют использовать полупогружные платформы.

Ветер в море — лучшее решение

Во многих районах, где планируются проекты ветроэнергетики в море, скорость ветра самая высокая днем ​​и вечером, когда потребительский спрос на электроэнергию достигает пика. Большинство ветряных ресурсов на суше работают сильнее ночью, когда спрос на электроэнергию ниже.

Ранее мы писали, что создана ветряная электростанция для производства энергии будущего. Проект использует турбины Haliade-X компании General Electric, которые являются самыми мощными в мире — каждая способна вырабатывать 13 МВт энергии.