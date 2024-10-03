Топ 5 маловідомих фактів про вітряні турбіни: інженери розкрили секрети збору енергії

Вітряні електростанції, встановлені в морі, мають свої особливості, про які буде цікаво дізнатися користувачам енергії вітру.

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Управління з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії США опублікувало матеріал, у якому розповіло про несподівані факти роботи вітряних електростанцій. Фокус пропонує найцікавіші з них.

Вітряні турбіни у відкритому морі дуже високі

Для того, щоб використовувати рясні ресурси вітру, доступні у відкритому морі, турбіни можуть бути збільшені до 300 м, з лопатями довжиною з футбольне поле. Більші вітряки виробляють більшу кількість енергії, а це означає, що для вироблення тієї ж кількості електроенергії потрібно менше турбін, що призводить до зниження витрат.

Морські вітряки використовують підводні кабелі

Для передачі чистої електроенергії в мережу застосовують підводні кабелі. Електрика, що виробляється вітряними турбінами у відкритому морі, повертається на сушу через низку кабельних систем, які зариті в морське дно. Ця електрика спрямовується через прибережні центри навантаження, які розподіляють її в електромережі для живлення будинків, підприємств.

Більшість ресурсів вітроенергетики знаходиться в глибоких водах

Основна частина ресурсів морської вітроенергетики розташована в районах, де вода настільки глибока, що звичайні фундаменти — великі сталеві палі або ґратчасті конструкції, закріплені на морському дні — недоцільні. Тому інженери розробляють установки, які підходять для унікальних умов на кожній ділянці.

Вітряні турбіни можуть плавати

Низка компаній розробляють інноваційні плавучі платформи для морської вітроенергетики, щоб згодом застосовувати їх у глибоких водах. Існує чотири види плавучих платформ — буйкові, платформи з натяжними опорами, напівзаглибні та баржі. Майже 80% проєктів планують використовувати напівзаглибні платформи.

Вітер у морі — найкраще рішення

У багатьох районах, де плануються проєкти вітроенергетики в морі, швидкість вітру найвища вдень і ввечері, коли споживчий попит на електроенергію досягає піку. Більшість вітряних ресурсів на суші працюють сильніше вночі, коли попит на електроенергію нижчий.

Раніше ми писали, що створено вітряну електростанцію для виробництва енергії майбутнього. Проєкт використовує турбіни Haliade-X компанії General Electric, які є найпотужнішими у світі — кожна здатна виробляти 13 МВт енергії.