Нова технологія вітрогенераторів знизить вартість енергії на 10-15%: у чому її суть

Технологія від компанії CGEN дає змогу розділити генератор на модулі, що спрощує ремонт і знижує витрати на обслуговування.

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Компанія CGEN Engineering розробила технологію модульних генераторів, яка, за словами її засновників, може знизити собівартість енергії для морських поновлюваних джерел енергії на 10–15%. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Повідомляється, що модульна система генераторів від CGEN складається в штабель, через що її легко транспортувати на берегові та морські вітряні, хвильові та приливні установки. Кожен модуль можна додати, замінити або перемістити окремо. Це означає, що енергетичні компанії можуть уникнути тривалих простоїв і модернізувати свою систему без капітального ремонту.

"Якщо виникає несправність, її можна обійти, доки модуль не буде замінено, замість того, щоб вимагати капітального ремонту або заміни складної системи генератора. Це дає змогу мінімізувати простої в роботі та підвищити дохід від виробництва електроенергії", — пояснив керівний директор CGEN Джозеф Бурчелл.

Систему винайшов професор Маркус Мюллер з Інженерної школи Единбурзького університету, її розробив Джозеф Бурчелл спільно з інженером-механіком Майком Гелбрейтом. Команда продемонструвала технологію в масштабах від 10 кіловат (кВт) до одного мегавата (МВт).

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Порівнявши дані, розробники виявили, що їхня технологія може збільшити термін служби турбін на 30–40%, а також знизити витрати на експлуатацію та технічне обслуговування на 50–70%, як порівняти зі звичайними вітрогенераторами. Отже, собівартість одержуваної енергії може знизитися на 10–15%.

За словами Джозефа Бурчелла, компанія пропонує виробництво модульних деталей, усуваючи вузькі місця в поставках і пропонуючи інженерну експертизу для підтримки великомасштабного розгортання. Він підкреслив, що технологія безпосередньо усуває критичні прогалини в британському офшорному ланцюжку постачання.

"Завдяки заміні деталей, а не утилізації всього блоку, ми підтримуємо кругову економіку, наближаючи нас до досягнення чистих нульових показників Великої Британії", — зазначив глава CGEN.

Для розроблення і тестування своїх технологій компанія співпрацює з різними компаніями, включно зі стартапом з Единбурзького університету Mocean Energy, який використовує технологію CGEN у своєму перетворювачі хвильової енергії BlueX.

Нагадаємо, згідно з доповіддю Shoreline Wind, швидке масштабування вітряних турбін може підірвати прибутковість, ефективність і безпеку в секторі морської вітроенергетики.

Також повідомлялося, що найперша велика морська вітряна електростанція у США Vineyard Wind 1 має забезпечити електроенергією понад 400 тисяч будинків.