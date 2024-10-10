Ветрогенераторы станут эффективнее за счет особых лопастей: чем они лучше обычных

Лопасти ветряных турбин из углеродного волокна на 41% легче обычных, защищены от ударов молний и могут быть вторично переработаны на 100%.

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Исследователи из Национальной лаборатории Оук-Ридж (ORNL) Министерства энергетики недавно были удостоены престижной награды ACE Award for Composites Excellence от Американской ассоциации производителей композитов за создание наконечника лопасти ветряной турбины из перерабатываемых материалов. Об этом говорится на официальном сайте лаборатории.

Сообщается, что награда "за инновации в разработке экологичных композитов" присуждается продукту, который демонстрирует наибольшую инновационность в снижении его воздействия на окружающую среду или продлении его жизненного цикла.

Исследователи получили данную награду за разработку полностью перерабатываемого, легкого наконечника лопасти турбины. Лопасть изготовлена из недорогого углеродного волокна и обработана токопроводящим покрытием для улучшенной защиты от ударов молнии. Разработка на 100% пригодна для вторичной переработки.

Как отмечают в ORNL, наконечник лопасти ветрогенератора и его недорогое углеродное волокно были созданы в технологическом центре углеродного волокна DOE. Он на 41% легче обычных, что обеспечивает большую эффективность захвата энергии для выработки электроэнергии. После окончания жизненного цикла лопасти, материалы, входящие в ее состав, могут быть полностью переработаны, оставляя лишь полимерный остаток, который может быть использован в новых изделиях.

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"Этот проект — еще один фантастический пример инновационного мышления, возникшего в результате наших исследований композитов. Относительно простой подход к расщеплению и сбору смолы для повторного использования, сохраняющий волокна в значительной степени нетронутыми, решает многие из текущих проблем, связанных с переработкой лопастей, изготовленных традиционным способом", — отметил директор отдела производственных наук в ORNL Яром Польски.

Напомним, компания CGEN Engineering разработала технологию модульных ветрогенераторов, которая, по словам ее основателей, может снизить себестоимость энергии для морских возобновляемых источников энергии на 10–15%.

Также сообщалось, что быстрое масштабирование ветряных турбин может подорвать прибыльность, эффективность и безопасность в секторе морской ветроэнергетики, так как их поломка чревата значительным простоем.