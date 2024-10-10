Вітрогенератори стануть ефективнішими за рахунок особливих лопатей: чим вони кращі за звичайні

Лопаті вітряних турбін з вуглецевого волокна на 41% легші за звичайні, захищені від ударів блискавок і можуть бути вдруге перероблені на 100%.

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Дослідники з Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) Міністерства енергетики нещодавно були удостоєні престижної нагороди ACE Award for Composites Excellence від Американської асоціації виробників композитів за створення наконечника лопаті вітряної турбіни з матеріалів, які переробляються. Про це йдеться на офіційному сайті лабораторії.

Повідомляється, що нагорода "за інновації в розробці екологічних композитів" присуджується продукту, який демонструє найбільшу інноваційність у зниженні його впливу на навколишнє середовище або продовженні його життєвого циклу.

Дослідники отримали цю нагороду за розробку повністю перероблюваного, легкого наконечника лопаті турбіни. Лопать виготовлена з недорогого вуглецевого волокна і оброблена струмопровідним покриттям для поліпшеного захисту від ударів блискавки. Розробка на 100% придатна для вторинної переробки.

Як зазначають в ORNL, наконечник лопаті вітрогенератора і його недороге вуглецеве волокно були створені в технологічному центрі вуглецевого волокна DOE. Він на 41% легший за звичайні, що забезпечує більшу ефективність захоплення енергії для вироблення електроенергії. Після закінчення життєвого циклу лопаті, матеріали, що входять до її складу, можуть бути повністю перероблені, залишаючи лише полімерний залишок, який може бути використаний у нових виробах.

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"Цей проєкт — ще один фантастичний приклад інноваційного мислення, що виникло в результаті наших досліджень композитів. Відносно простий підхід до розщеплення і збору смоли для повторного використання, що зберігає волокна значною мірою недоторканими, вирішує багато з поточних проблем, пов'язаних із переробкою лопатей, виготовлених традиційним способом", — зазначив директор відділу виробничих наук в ORNL Яром Польські.

Нагадаємо, компанія CGEN Engineering розробила технологію модульних вітрогенераторів, яка, за словами її засновників, може знизити собівартість енергії для морських поновлюваних джерел енергії на 10-15%.

Також повідомлялося, що швидке масштабування вітряних турбін може підірвати прибутковість, ефективність і безпеку в секторі морської вітроенергетики, оскільки їхня поломка загрожує значним простоєм.