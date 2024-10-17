У Китаї імітуватимуть 20 років роботи вітряної турбіни всього за рік: що відомо

Нова установка дає змогу дізнатися, чи витримає вітряна турбіна тайфун або інші екстремальні умови експлуатації.

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Китайська компанія SANY Renewable Energy офіційно ввела в експлуатацію найбільшу у світі випробувальну установку для тестування вітряних турбін. Про це компанія повідомила на своїй сторінці в LinkedIn.

Повідомляється, що нове обладнання може тестувати основні компоненти та системи вітрових турбін потужністю 35 МВт, моделюючи повний життєвий цикл вітрогенераторів. З її допомогою можна випробувати вітряну турбіну на міцність.

У компанії розповіли, що система оснащена 100-тонними гідравлічними циліндрами, які можуть забезпечити багатоспрямовані скоординовані навантаження на шести рівнях складності. При створенні установки використовувався на 100% внутрішній ланцюжок поставок.

"Володіючи максимальним обертальним ефектом 36 МН-м і ефектом вигину до 80 МН-м, вона точно моделює складні погодні умови та екстремальні робочі середовища, витримуючи вітри рівня тайфуну", — заявили в SANY Renewable Energy.

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За даними виробника, цей випробувальний стенд імітує 20 років роботи вітрогенератора всього за один рік. Він може одночасно проводити функціональні випробування, перевірку меж відмов і підтвердження розрахункової моделі всієї турбіни та ключових компонентів, як-от генератори, редуктори та головні вали.

Нагадаємо, компанія CGEN Engineering розробила технологію модульних генераторів, яка, за словами її засновників, може знизити собівартість енергії для морських поновлюваних джерел енергії на 10-15%.

Також повідомлялося, що дослідники з Національної лабораторії Оук-Рідж (ORNL) Міністерства енергетики створили особливий наконечник лопаті вітряної турбіни з перероблюваних матеріалів, який може підвищити ефективність вітрогенераторів.